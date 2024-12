Revelan que Kate Middleton todavía no regresaría a la normalidad tras culminar su tratamiento contra el cáncer

Una nueva información sugiere que pese a que Kate Middleton ya terminó su tratamiento contra el cáncer, todavía no estaría lista para volver a la normalidad. Una noticia que se da después de que en los últimos meses del año se ha dejado ver en algunos eventos y compromisos.

Recordemos que en septiembre pasado la princesa de Gales informó, a través de un emotivo vide en redes sociales, que había concluido sus sesiones de quimioterapia preventiva y que, en la medida de lo posible, se daría cita a diferentes actos públicos. Sin embargo, todo parece indicar que todavía falta tiempo para que reanude su agenda oficial a tiempo completo.

Un amigo de Kate Middleton reveló cómo se encuentra su estado de salud

Ahora, un supuesto amigo cercano a Kate reveló a la revista People que ella todavía no estaría cien por cinto recuperada de su enfermedad. “No volverá a trabajar de la misma forma durante mucho tiempo”, contó. Unas palabras que darían cuenta de cómo se encuentra la salud de la nuera del rey Carlos III.

Kate Middleton todavía no reanudaria sus funciones y agenda oficial a tiempo completo Getty Images

La misma fuente señaló al citado medio que en este momento la esposa del príncipe William “está centrada en sí misma y en su familia, como es lógico”, y además sugirió que el entorno cercano de la princesa está optimista ya que, pese a las adversidades, “hay luz al final del túnel”.

Sin embargo, la fuente también intuye que existe un cierto temor en el entorno de la princesa de que ella pudiera recaer, ya que todavía no está completamente curada. “Esto no es un capítulo que ha terminado y se vuelve a la normalidad, el cáncer no funciona así… no tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad de que es una enfermedad impredecible”, subrayó.

¿Cómo pasará Kate Middleton la Navidad?

Kate Middleton pasaría la Navidad junto a la Familia Real Británica en Sandringham Getty Images

Por otro lado, la prensa británica ha dado a conocer que Kate Middleton pasará la Navidad junto al resto de la Familia Real Británica en Sandringham. Una tradición que también seguía la rena Isabel II y que su hijo, Carlos III, ha decidido seguir desde que su madre falleció, en 2022.

De acuerdo con información de varios medios ingleses, Kate estaría junto a su esposo, el príncipe William, y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en esta residencia real. También se espera que acudan otros miembros de los Windsor, como el polémico príncipe Andrés, además de los duques Sofía y Eduardo de Edimburgo.