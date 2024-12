Filtran la exclusiva lista de invitados del rey Carlos III para pasar la Navidad en Sandringham

Desde el mes de octubre pasado comenzaron a circular rumores acerca de quiénes serían los royals y personalidades presentes en la tradicional cena navideña de Sandringham, la cual, como desde 2022, será presidida por el rey Carlos III. Sin embargo, ha sido hasta ahora, a pocos días antes del evento que se ha confirmado la exclusiva lista oficial de los invitados.

Fue el experto real Richard Eden quien confirmó ante el Daily Mail que este año el monarca espera recibir a un total de 45 familiares en Sandringham para celebrar la importante efeméride, confirmando, por supuesto, que el príncipe Harry y Meghan Markle no forman parte de esa lista.

Cabe recalcar que esta información contrasta con lo adelantado inicialmente por el Daily Record, medio que afirmó hace unos meses que Carlos deseaba recibir en su finca un total de 100 invitados para pasar la Navidad.

Carlos III y Camilla Parker serán los anfitriones de la Navidad 2024 en Sandringham Getty Images

¿Quiénes son los invitados definitivos a la cena de Navidad 2024 del rey Carlos III?

Eden pudo confirmar con fuentes cercanas a la Familia Real que uno de los invitados de honor para esta Navidad 2024 en la finca de los Windsor es, nada más y nada menos, que el hijo de la reina Camilla Parker: Tom Parker Bowles, quien reveló el fin de semana pasado que llevaría a sus dos hijos al retiro real en Norfolk.

De esta manera, el escritor gastronómico y columnista del Mail on Sunday pasará su primera Navidad en Sandringham. Normalmente este personaje pasa la Navidad con su ex esposa, la ex editora de moda Sara Buys, y sus hijos adolescentes, Lola y Frederick.

Tom Parker-Bowles pasará su primera Navidad al lado de la Familia Real Chris Jackson/Getty Images

Otros de los invitados contemplados por la organización del rey son: los príncipes de Gales y sus tres hijos (la princesa Charlotte y los príncipes Louis y George), la princesa real Ana y su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence. Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, y sus hijas (Savannah e Isla) también forman parte de la exclusiva lista de invitados.

Los duques de Edimburgo también están contemplados para pasar la Navidad en Sandringham AFP

Zara y Mike Tindall, junto con sus pequeños Mía, Lena y Lucas igualmente podrían ser parte de los asistentes a la cena navideña en Sandringham. También vale la pena mencionar entre los invitados a los duques de Edimburgo, Sophie y Eduardo, quienes podrían desplazarse a la finca con sus descendientes, Lady Louise y James, conde de Wessex.

Todos ellos, de acuerdo con el testimonio de una fuente cercana al Palacio de Buckingham, consultada por el Daily Record, podrán disfrutar de un exquisito menú, el cual tendrá como protagonista un asado estilo bufé y una gran variedad de guarniciones tradicionales.