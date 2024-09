Revelan que Meghan Markle no acompañará al príncipe Harry en su viaje de cumpleaños: descubre por qué

Fue el pasado 11 de noviembre cuando el Daily Express salió a revelar los planes que el príncipe Harry tiene para celebrar su cumpleños número 40, el cual se conmemorará el próximo 15 de septiembre. De acuerdo a la publicación citada, para festejarse, el duque de Sussex se dio a la tarea de organizar una escapada a las montañas de California, muy cerca de su casa en Montecito.

Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre la revelación no fue la actividad que el hijo menor de Carlos III seleccionó para realizar en su cumpleaños, sino más bien la compañía con la que acudirá a su retiro, ya que, según el Express, Harry solo invitó a su celebración a sus amigos más cercanos y, en cambio, excluyó completamente a su esposa, Meghan Markle, del plan.

Meghan Markle no acompañará al príncipe Harry en su escapada de cumpleños Getty Images

“El príncipe Harry , de 39 años, se dispone a escalar el pico Montecito, que forma parte del Cold Spring Trail en California”, se aseveró desde el medio citado.

Por su parte, fue el diario The Sun el que se encargó de asegurar que Meghan no está incluida en el unido grupo que se prepara para abordar las montañas de California.”Se espera que la duquesa se quede en casa con Archie y Lilibet”, se lee en el portal del medio citado.

¿Por qué Meghan Markle no asistirá a la escapada de cumpleaños del príncipe Harry a la montañas de California?

El hecho de que la protagonista de “Suits” no esté incluida en el intrépido plan de cumpleaños de su esposo no quiere decir que no se disponga a pasar con él alguna parte del día, ya que se tiene previsto que previo a su partida, el duque de Sussex disfrute de una lujosa fiesta organizada en casa. Al terminar la celebración con su familia y amigos, partirá a su aventura.

Meghan Markle quedó excluida de un importante plan hecho por el príncipe Harry Getty Images

“El sendero Cold Spring Trail tiene muchos arroyos y pozas en los que la gente se da un chapuzón con regularidad”, dijo una fuente al Daily Express. “Pero también hay muchas serpientes y otros animales salvajes con los que hay que lidiar, como grandes felinos”, agregó.

La misma fuente dijo “Harry y sus amigos vivirán una auténtica experiencia al aire libre durante una de las largas caminatas. Esperemos que lleve consigo un guía experimentado”. Esa peculiar declaración podría ser la razón por la cual probablemente la duquesa de Sussex decidió permanecer en casa segura, junto con sus hijos, dejando así que su esposo se divierta con sus más cercanos amigos.