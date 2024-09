Revelan que Meghan Markle ya tiene fecha de regreso al Reino Unido junto a sus hijos: ¿cuándo será?

Ya han pasado más de cuatro años desde aquel 8 de enero de 2020, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su retiro de sus deberes reales, los cuales cumplían como miembros de alto rango de la Familia Real británica. A partir de ese momento, los duques pasaron a vivir en Estados Unidos y desde ese entonces, la ex actriz no ha vuelto a pisar el Reino Unido, salvo por su asistencia al funeral de la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Ahora, en medio del revuelo que ha generado la noticia de que la princesa de Gales, Kate Middleton, ya se ha recuperado totalmente del cáncer, comienza a trascender la información de que Meghan podría ya tener fecha de regreso para volver a la tierra que vio crecer a su esposo.

Meghan Markle y el príncipe Harry podrían estar pronto de vuelta en el Reino Unido Getty Images

Fue el medio británico The Express el que ha asegurado que sería este mismo año que Meghan Markle y sus hijos podrían emprender un viaje al Reino Unido, motivados por la invitación del hermano de Lady Di, Charles Spencer, para pasar la Navidad en Althorp.

A su vez, el mismo medio asegura que Harry y Meghan aún no han recibido una invitación para unirse a la Familia Real en su reunión anual de Sandringham, y “no se cree que la acepten incluso si se les extendiera una”.

Según The Express, la fuente dijo: “Charles [Spencer] ha invitado a Harry, Meghan y los niños a Althorp esta Navidad”, dijo la fuente. “Es demasiado pronto para decir si aceptarán la oferta, pero la oferta está ahí si la quieren”, agregó.

Los duques de Sussex podrían pasar la Navidad en la casa de Charles Spencer, en Althorp Elysian Estates

“Aún no se ha enviado ninguna invitación a Sandringham, pero eso no significa que no la habrá en el futuro”, dijo la fuente respecto a la posibilidad de que los duques se unan a Carlos III y a los príncipes de Gales para esta Navidad. “Sería muy poco probable que se extendiera una invitación [a Sandringham] y no creo que ellos [los Sussex) la acepten de todos modos”, dijo la fuente citada por el medio.

¿Desde qué año el príncipe Harry y Meghan Markle no pasan Navidad en el Reino Unido?

La última vez que se tiene registro de que la exiliada pareja compartiera mesa en Navidad con los Windsor, fue en diciembre de 2018, cuando el primogénito de los duques de Sussex aún no había nacido. Esto quiere decir que, de aceptar la invitación del tío materno del príncipe Harry, estas podrían ser las primeras fiestas decembrinas que Archie y Lilibet pasen en el Reino Unido.