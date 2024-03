Sale a la luz el motivo por el que Kate Middleton se niega a reunirse con el príncipe Harry y Meghan Markle

Luego de darse a conocer que Kate Middleton tiene cáncer, la prensa británica se ha encargado de investigar y revelar nuevos detalles, como el supuesto motivo por el que la princesa se niega a ver al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

De acuerdo con lo que han dado a conocer algunos medios del Reino Unido, tanto Kate como su esposo, el príncipe William, no tienen la intención de reunirse con los duques de Sussex y, además, especulan que se habrían mantenido alejados de ellos para no compartirles información sobre la salud de la princesa.

Los príncipes de Gales no tienen la intención de ver a Harry y Meghan

Según lo que afirma The Telegraph, Middleton “no está por la labor de reencontrarse con ellos”, ya que “no quiere que nada pueda alterar su estado de ánimo”, lo que significaría que durante el próximo viaje de Harry a Londres, no habría posibilidad alguna de ver juntos a los Sussex con los Gales.

La prensa británica asegura que Kate Middleton no informó a los Sussex de su enfermedad porque considera que “no son de fiar” Archivo

Recordemos que el pelirrojo príncipe está invitado al servicio religioso que tendrá lugar en la Catedral de St. Paul, en Londres, el próximo mes de mayo, para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, y aunque no está confirmada su presencia al evento sí figura en la lista de asistentes.

Por otro lado, The Sun ha revelado la supuesta razón por la que la duquesa de Cambridge no habría informado del cáncer a Harry y a Meghan, pues considera que ellos “no son de fiar”, según lo que apuntan desde el citado periódico.

Mientras que varios medios aseguran que los duques se enteraron de la enfermedad de Kate por la prensa, por lo que de ser esto cierto quedaría en evidencia que la relación y la comunicación entre ambas parejas es prácticamente inexistente.

Harry y Meghan se habrían enterado del cáncer de Kate Middleton por la prensa Getty Images

Y si bien no hay pruebas de ello, lo que sí es un hecho es que tras hacerse pública la enfermedad de Kate, los Sussex lanzaron un escueto comunicado en apoyo a la esposa del heredero al trono británico. “Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, decía.

Mientras que el editor real Chris Ship contó en ITV Royal que la polémica pareja royal se habría puesto en contacto, personalmente, con la princesa de Gales para conocer de primera mano su situación; sin embargo, se desconoce si este acercamiento se dio por llamada, video, o a través de un mensaje escrito.