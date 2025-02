Sale a la luz el tajante apodo con el que los príncipes William y Harry se referían a Camilla Parker

La relación entre los príncipes William y Harry y Camilla Parker nunca ha sido sencilla. Desde el momento en que la actual reina consorte entró en la vida de su padre, Carlos III, los hermanos sintieron que estaba ocupando un lugar que, en su corazón, pertenecía únicamente a su madre, Lady Di.

De ahí que los hijos del actual monarca habrían utilizado en privado una un apodo para referirse a ella. Algo que revela los verdaderos sentimientos que ambos hermanos tenían hacia su madrastra.

¿Cómo le decían William y Harry a Camilla Parker?

Según el libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, el experto en realeza Tom Quinn recoge testimonios de exempleados de la Casa Real Británica, quienes aseguran que cuando William y Harry eran jóvenes tenían apodos poco halagadores para Camilla Parker Bowles.

Cuando William y Harry eran jóvenes, pusieron varios apodos a Camilla Parker como “Cruela de Vil” y “Lady Macbeth” Getty Images

De acuerdo con esta obra, los hijos del rey Carlos la habrían llamado Lady Macbeth, en referencia al personaje de Shakespeare conocido por su astucia y ambición; y La Bruja del Oeste, evocando a la antagonista de El Mago de Oz.

Sin embargo, el apodo que tenían para Camilla y que más ha sorprendido a varios es el de Cruela de Vil, en alusión a la villanda de Disney de 101 Dálmatas. Un sobrenombre que deja entrever la visión que los príncipes tenían sobre su madrastra en aquellos años, marcada por el resentimiento y el dolor de ver a su padre rehacer su vida con quien fuera la máxima rival de su fallecida madre.

¿Cómo se llevan actualmente William y Harry con la reina Camilla?

A diferencia del heredero al trono, quien con el tiempo ha logrado aceptar el papel de Camilla dentro de la Familia Real, el duque de Sussex ha sido mucho más contundente con ella. En su libro Spare, Harry no dudó en describir a la consorte como una “villana” y la acusó de haber filtrado información a la prensa para mejorar su imagen pública, incluso a costa de su reputación.

El príncipe Harry calificó a Camilla Parker de villana, mientras que el príncipe William lleva una relación distante con ella Archivo

También, el pelirrojo royal mencionó en su obra que tanto él como su hermano temían que Parker Bowles terminara siendo una “madrastra malvada”, lo que habría reforzado la percepción negativa que tenían de ella en su juventud.

Por su parte, el esposo de Kate Middleton ha mantenido una postura más reservada. Aunque no ha realizado declaraciones públicas en contra de Camilla, hay quienes sugieren que William, a pesar de la cordialidad, su relación con ella sigue siendo distante.

Lo cierto es que, aunque el tiempo ha suavizado algunas asperezas, la llegada de Camilla Parker a la Familia Real Británica dejó una huella imborrable en la historia de los príncipes William y Harry. Sus antiguos apodos para ella no hacen más que confirmar que, en su juventud, la veían como una figura difícil de aceptar en sus vidas.