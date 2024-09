Salió a la luz cómo es la verdadera relación entre los príncipes George, Charlotte y Louis, con sus primos maternos

En medio de la promoción de su nuevo libro, James Middleton, el hermano menor de Kate Middleton ha realizado unas sorprendentes revelaciones sobre los príncipes George, Charlotte y Louis y cómo es la relación entre ellos con sus primos maternos.

¿Qué dijo James Middleton sobre los hijos de Kate Middleton?

Así pues, para dar más detalles sobre esta obra escrita, el hermano de la princesa fue entrevistado por el medio Hello! y ha sido ahí en donde el benjamín de los Middleton reveló como ha sido la paternidad para él, ya que apenas el año pasado nació su hijo Íñigo.

El hijo de James Middleton usa ropa de los príncipes George, Charlotte y Louis Getty Images / IG @jmidy

Señaló que su bebé usa ropa que de los hijos de Kate así como de los de su otra hermana, Pippa Middleton. “Catherine y Pippa traen dos maletas grandes con ropa usada, así que los armarios de Íñigo están llenos de prendas adorables que han usado sus primos, incluso las niñas”, recalcó.

“Son auténticos hitos, porque (Kate y Pippa) recuerdan cuando su hijo o hija llevaba cierta prenda y la edad que tenía... les trae recuerdos. Ha sido muy bonito para las dos”, apuntó.

Además, en la misma plática James enfatizó que su hijo de apenas un año “tiene la suerte de tener primos mayores que pueden cogerle en brazos y enseñarle cosas, y a medida que vaya creciendo, podrán cuidar de él”. Unas palabras que dan cuenta del gran vínculo que existe entre los hijos del príncipe William con sus primos maternos.

Los príncipes Charlotte, Louis y George tienen una gran relación con sus primos maternos Instagram @milliepilkingtonphotography

Para quienes no lo sepan muy bien, Pippa Middleton tiene tres hijos; Arthur, Grace y Rose. Mientras que en el caso de la princesa de Gales ya sabemos que tiene a George, de 10 años, Charlotte, de 9, y Louis, de 6. En tanto que todos ellos parecen llevarse muy bien y que todo indica que el estatus royal de los hijos de Kate no ha influido negativamente, hasta el momento, en la relación entre los primos Middleton. Cosa que esperemos no suceda en el futuro.

Por otro lado, parece ser que esta práctica de la ropa usada también es algo que el heredero al trono británico y su mujer aplican entre sus hijos, según lo que contó la diseñadora británica de ropa infantil Rachel Riley. " Les encanta la ropa tradicional y es encantador verlos usarla una y otra vez”, apuntó. Por lo que a partir de ello podemos deducir que los Gales han procurado educar a sus retoños de la manera más normal posible.