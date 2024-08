¿Pippa Middleton podría obtener un título real cuando Kate Middleton sea reina?

A principios de este año, comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que Kate Middleton nombrara a su hermana, Pippa Middleton, como dama de compañía . Y aunque ese no es un título real oficial, en sí , es un honor que no se toma a la ligera tras las puertas doradas del Palacio de Buckingham. Ahora, People informa que no sería sorprendente que la princesa le conceda el honor a su hermana.

La biógrafa real Katie Nicholl señaló que Kate se apoya en su familia más que nunca mientras enfrenta su tratamiento contra el cáncer.

“Aunque no es muy común verlos fotografiados juntos, están muy presentes en un segundo plano”, dijo a Entertainment Tonight . “Son absolutamente fundamentales”.

No sería totalmente descabellado que Kate designara a su hermana. La hermana de la reina Camilla, Annabel Elliot, no es una de sus “acompañantes” designadas (que es un título más moderno que se usa para “dama de compañía”), pero la BBC señala que Annabel ayudó a su hermana durante la coronación.

Mientras que otra revista añade que “sería inédito que Pippa recibiera un título simplemente porque su hermana es reina consorte”, pero algo así como ser dama de compañía o dama de compañía es posible para Pippa.

Creo que, tradicionalmente, podríamos esperar que Catalina designara a su hermana Pippa, porque Catalina es famosa por su cercanía a su familia”, dijo la historiadora real Kate Williams en The Royal Beat: Back in Time de True Royalty TV . “Ella no tiene acompañantes porque es muy cercana a su madre y a su hermana. Creo que posiblemente podríamos esperar que Pippa sea alguien a quien ella designe”.

Ailsa Anderson, exsecretaria de comunicaciones de la reina Isabel, explicó que tener a alguien cercano ayudaría a Kate: “En realidad, es muy agradable tener a alguien a quien conoces y en quien confías a tu lado en esos grandes eventos, porque siempre tienes que estar presente”.

Williams agregó que el papel de Kate inevitablemente crecerá cuando sea la reina y que necesitará ayuda, y ahí es donde entra Pippa.

“El trabajo de una monarca y de una consorte no se está haciendo más pequeño”, dijo Williams. “Las cartas, la correspondencia, los correos electrónicos aumentan cada día. Cuando Catalina se convierta en reina, el nivel de las visitas, el nivel de las cartas, el nivel de las recepciones, seguirán requiriendo esta asistencia. Por lo tanto, creo que tendrá que nombrar algunas damas de compañía”.