Kate Middleton: como usar el suéter de rayas marineras como la princesa de Gales

Desde que se anunció que Kate Middleton se sometería a una cirugía abdominal, a principios de año. A la princesa de Gales solo se le ha visto dos veces en un acto oficial y tres en comunicados en redes sociales: la primera, para confirmar que había sido diagnosticada con cáncer, la segunda para compartir su mejoría y en la tercera felicitó a los atletas ingleses que participaron en los juegos Olímpicos.

Curiosidad, coincidencia o declaración de estilo, en esas tres “apariciones”, la duquesa de Cambridge ha usado una de las prendas insignia de su guardarropa: los suéteres de rayas marineras.

Imagen de cuando la princesa de Gales anunció, por medio de un video, que padece cáncer Kensington Royal

El origen de las rayas marineras o bretonas

Las rayas bretonas son un clásico atemporal de la moda. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando en plena Francia napoleónica, se estableció un uniforme para los marineros: una camiseta con 21 rayas azules y blancas, un homenaje a las victorias del emperador francés sobre el pueblo británico.

Las hábiles manos de las mujeres bretonas, expertas en tejer redes y ropa resistente, se encargaron de confeccionar estas prendas, añadiendo a veces rayas para identificar a los marineros en alta mar. En 1889, la familia Legallais, en Saint James, Bretaña, llevó esta tradición a otro nivel, creando un taller que vistió a la marina francesa y exportó su estilo por toda Europa.

Aunque la transición de la indumentaria de trabajo a la alta costura se atribuye a menudo a la diseñadora Coco Chanel, “fue la pareja estadounidense formada por Gerald y Sara Murphy la que realmente cambió las reglas del juego y acercó la camiseta de rayas a las masas”, según Royal Museums Greenwich.

La tendencia de los jerseys de rayas marineras fue adoptada por Ernest Hemingway y F. Scott y Zelda Fitzgerald, luego la catapultó a la fama Gabrielle Chanel.

“A mediados de siglo, Pablo Picasso adoptó las rayas como su ropa de trabajo artística y así comenzó una historia de la bretona vinculada con lo bohemio. Se convirtió en el símbolo definitivo del estilo galo en la década de 1960 con el innovador movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague”, se apunta en Papier. Después se volvió la prenda favorita en la cultura popular, formando parte del guardarropa de Pablo Picasso, Brigitte Bardot, Jean Seberg, Jean Paul Gaultier, Kurt Cobain y la duquesa de Cambridge.

El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo. Coco Chanel

Las playeras a rayas son una de las prendas favoritas de Kate. Archivo

Qué significa vestir rayas marineras

El estilo de Kate Middleton, actual Princesa de Gales, ha capturado la atención de la moda en todo el mundo desde que ella entró al ojo público. Su forma de combinar elegancia y accesibilidad ha hecho que su guardarropa sea un referente para muchas personas que buscan inspiración en la moda contemporánea.

En su look no hay detalle que quede al azahar, de ahí el interés por las rayas marineras, como uno de los patrones que ha sido recurrente en su vestuario. Sin duda, es un clásico eterno adaptado a diferentes ocasiones y estilos.

Según Alyssa Miller, en el cine, “Las rayas han demostrado ser símbolos poderosos... Lo que viste un personaje suele revelar mucho sobre sus rasgos de carácter y presagia lo que podría suceder más adelante en la película. Now You See It explica por qué las rayas en el cine deben significar algo, ya que el patrón se utiliza para atraer al espectador cada vez más cerca de la pantalla”.

De ser visualmente llamativo a formar parte de un atuendo transgresor (usado por presos o rebeldes), lo cierto es que “Hay muy pocos grandes clásicos de la moda –el vestidito negro, el abrigo camel, la gabardina– y la blusa bretona se encuentra entre los más importantes”, afirma la redactora jefe de Harper’s Bazaar, Justine Picardie. “Su atractivo es absolutamente atemporal”.

¿Qué transmiten las rayas horizontales? “Pueden aportar una sensación de paz y tranquilidad, por lo que los diseñadores las prefieren en salas de espera y dormitorios, permitiendo que nuestros ojos descansen en un horizonte creado por el hombre”, explica la BBC.

Cómo vestir rayas bretonas al estilo de Kate Middleton

Si deseas incorporar las rayas bretonas en tu guardarropa de una manera similar a la Princesa de Gales, aquí tienes algunos consejos prácticos que pueden ayudarte:



Elige el diseño adecuado:

Las rayas bretonas vienen en una variedad de grosores de línea. Opta por una blusa sencilla con rayas que se adapte a tu estilo personal. Los tonos neutros, como el blanco y el azul marino, son siempre una opción segura y elegante. Combina con prendas básicas:

Las rayas bretonas son lo suficientemente versátiles como para acompañar una variedad de prendas. Puedes combinarlas con jeans, pantalones de casuales o shorts. Piensa en cómo las rayas pueden complementar otras piezas de tu armario, como un blazer oscuro para un look más elegante o una chaqueta de mezclilla para un estilo más casual.

Las rayas bretonas vienen en una variedad de combinaciones de colores y estilos. Getty Images Accesoriza con moderación:

Usa complementos que no compitan con el patrón de rayas, como un cinturón delgado o un bolso en tonos neutros. Los zapatos de tacón o ballet en colores sólidos también son una excelente opción para elevar tu look. Experimenta con capas:

La Princesa de Gales a menudo utiliza capas para crear un estilo más interesante. Puedes añadir un abrigo o una chaqueta ligera sobre una blusa de rayas bretonas, especialmente durante la temporada de otoño e invierno. No temas mezclar patrones: Si te sientes aventurera, puedes intentar mezclar rayas bretonas con otros patrones. Kate ha hecho esto en contadas ocasiones, combinando rayas con cuadros en una forma que resulta refrescante. Solo asegúrate de mantener una paleta de colores cohesiva para que el atuendo no resulte abrumador.

Kate Middleton, junto al príncipe William, reaparece por sorpresa para felicitar al equipo olímpico británico. @PrinceAndPrincessofWales

Con su elegancia natural y su habilidad para equilibrar lo formal y lo casual, la Princesa de Gales nos muestra que este patrón clásico no es solo una moda pasajera, sino un símbolo de estilo que perdura a lo largo del tiempo.