Se revela el motivo por el que Kate Middleton habría decidido grabar el video donde contó su diagnóstico de cáncer

Fue hace poco más de una semana cuando Kate Middleton dejó conmocionados a todos al anunciar su diagnóstico de cáncer luego de que los rumores sobre su estado de salud se intensificaran debido a su ausencia pública; sin embargo, la prensa británica ha revelado el motivo que realmente habría orillado a la princesa a revelar su enfermedad.

El pasado 22 de marzo la esposa del príncipe William salió a decir, a través de un video, que tras haberse sometido a una cirugía abdominal las pruebas postoperatorias encontraron cáncer, por lo cual se sometió a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

¿Por qué Kate Middleton decidió grabar el video en el que anunció que tiene cáncer?

En un principio se manejó que la razón para informar de su padecimiento después de tanto tiempo fue para proteger a sus hijos George, Charlote y Louis, pues justo el día de la noticia fue cuando iniciaron las vacaciones por la Pascua, por lo que a su regreso al colegio las cosas estarían un poco más calmadas y no les preguntarían tanto sobre la salud de su madre.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer Kensington Royal

Sin embargo, el Daily Mail ha sugerido recientemente que la decisión de Kate de grabar el video en el que dijo su diagnóstico tendría que ver con la filtración de su historial médico.

De acuerdo con lo que publicó este tabloide británico, alguien se puso en contacto con el Palacio de Kensington asegurando que conocía la información sobre su verdadero estado de salud, y que por ello se habían visto obligados a apresurar la noticia, pues se temía que fuera revelado por otra fuente que no fuera la Casa Real Británica.

Días antes de darse a conocer la enfermedad de Kate Middleton, se intentó acceder a su historial médico Getty Images

Aunque no se aclaró si esa filtración provenía del hospital en donde se internó la nuera de Carlos III en enero, es probable que proceda de ahí ya que días antes de darse a conocer la enfermedad de la princesa, la London Clinic abrió una investigación interna tras descubrir que personal no autorizado de este lugar había intentado acceder al expediente médico de Middleton.

No obstante, previo a conocerse el estado de salud de Kate se habían generado toda clase de rumores y teorías conspirativas, puesto que la Casa Real Británica se mantuvo en un hermetismo absoluto en torno al tema y no dio actualizaciones de ello hasta que no pudo contener más la situación, lo que detonó una de las peores crisis de credibilidad para la monarquía.