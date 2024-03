Se revelan detalles del nuevo proyecto de Meghan Markle, ¿qué venderá en ‘American Riviera Orchard’?

El pasado jueves 14 de marzo el mundo entero se conmocionó al darse cuenta de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se encuentra nuevamente dada de alta en Instagram, después de más de seis años de haber dado de baja su blog de estilo de vida “The Tig”. Esta vez bajo el nombre de ‘American Riviera Orchard’, el cual resulta el designio de su nuevo proyecto.

Y, aunque cabe mencionar que el esperado retorno de Markle sucedió en medio de la crisis que actualmente enfrenta la familia Windsor, quienes en las últimas semanas no han dejado de estar en la mira tras los fuertes rumores sobre la “desaparición” de Kate Middleton, el anuncio no dejó de causar sensación entre lo seguidores de la ex actriz, a tal grado de que ya existen quienes han dado con más detalles acerca del proyecto.

Meghan Markle regresó a Instagram con una nueva marca. (Instagram)

¿Cuáles son los productos que comercializará la nueva marca de Meghan Markle?

Oficialmente, hasta el momento solo se conoce el nombre y el logo del registro del nuevo emprendimiento de la esposa del príncipe Harry. Sin embargo, bastó con conocer esos datos para que los más curiosos indagaran en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) para darse cuenta de qué tipo de productos serán los que distribuya esta nueva firma de la duquesa.

El registro oficial ha arrojado que ‘American Riviera Orchard’ se trata de una comercializadora de productos como “vajillas, en concreto, cuchillos, tenedores, cucharas y otros cubiertos de mesa; libros de cocina y recetarios impresos y descargables; juegos de café y de té; artículos para servir alimentos y bebidas; decantadores; bajoplatos; servilleteros; soportes para tarjetas que no son de metales preciosos; manteles, servilletas y manteles individuales de tela; artículos de decoración para la mesa y papel de regalo de tela”.

Parece ser que Meghan Markle tiene planeado darle un nuevo enfoque a su carrera

Así mismo, al web que otorga patentes a negocios estadounidenses afirma que la marca, asentada en Montecito, ofrecerá “Jaleas y mermeladas; conservas de frutas; aceites de cocina; y conservas variadas; productos para untar a base de verduras y legumbres; cremas para untar a base de nueces, ajo, sésamo y lácteos; y mantequillas de frutas y nueces”.

El video del nuevo proyecto de Meghan Markle ha provocado que algunos expertos saquen conclusiones acerca de lo que podría tratarse American Rivieria Orchard

Es preciso recalcar que estos adelantos ha habían sido dados previamente por el círculo cercano a los Sussex, quienes declararon ante Page Six que Markle ha estado “trabajando en esto durante más de un año”, y que el contenido del nuevo proyecto abarcará “todas las cosas que están cerca de su corazón, todas las cosas que le apasionan”.