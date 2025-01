¿Seguirá los pasos de Harry? Aseguran que el príncipe William evalúa renunciar al trono y alejarse de la realeza

En las últimas semanas, han surgido rumores sobre la posibilidad de que el príncipe William no se convierta en rey de Inglaterra y decida alejarse de la realeza, con lo cual seguiría los pasos de su hermano menor, el príncipe Harry. Estas especulaciones, que si bien no son nuevas, sí han vuelto a generar un intenso debate sobre su futuro dentro de la Familia Real Británica.

¿Por qué el príncipe William no querría ser rey de Inglaterra?

Según lo que reveló el experto en realeza Robert Hardman en entrevista para Mujer Hoy, el príncipe de Gales no estaría interesado en ser el rey de Inglaterra en este momento de su vida. “Ahora mismo no. Tiene muchas cosas de las que preocuparse en este momento. Su mujer está enferma y tiene tres hijos. Quiere ser rey algún día, pero no precisamente ahora”, indicó.

Un experto en realeza reveló que el príncipe William no desea ser rey de Inglaterra en este momento de su vida Getty Images

Recordemos que en 2024 la esposa de William, Kate Middleton, fue diagnosticada con cáncer. Y si bien estas declaraciones del experto se dieron tiempo antes de que la princesa anunciara que ya está en remisión, su camino a la recuperación todavía es largo. De ahí que sea comprensible que su marido no quiera dejarla sola en ningún momento.

Sin embargo, de confirmarse la renuncia de William al trono, ello generaría una gran preocupación en el Reino Unido ya que el siguiente en la línea de sucesión sería su hijo mayor, el príncipe George, quien aún es menor de edad. Por lo que la posibilidad de que un niño asuma responsabilidades reales plantea desafíos significativos para la monarquía británica.

Aunque, por otro lado, varios expertos reales dudan que en realidad pueda darse esta renuncia. Algunos argumentan que, si bien William enfrenta presiones y desafíos personales, ha demostrado compromiso con sus deberes reales y una gran dedicación a la corona británica. Y aunque la renuncia de su hermano Harry y Meghan Markle en 2020 fue un evento sin precedentes en la historia reciente de la monarquía, muchos consideran poco probable que William siga el mismo camino fuera de la realeza.

El príncipe William estaría enfocado en sus hijos y en su esposa, quién tuvo que hacerle frente al cáncer Getty Images

Además, tampoco existen pruebas de que el heredero al trono decida hacerse un lado llegado el momento. Por lo que es casi imposible que, de momento, decida renunciar al trono británico.

No obstante, también es cierto que el diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III, también da pie a pensar que podría darse lugar una sucesión en el corto plazo, sobre todo si tomamos en cuenta que el actual monarca sigue bajo tratamiento médico.