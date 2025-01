Esta es la verdadera causa que impediría la reconciliación del príncipe Harry y Carlos III

Para nadie es un secreto que la relación entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, comenzó a deteriorarse desde hace varias décadas, a partir de la muerte de Lady Di y el subsecuente matrimonio del monarca con su entonces amante, Camilla Parker.

Posteriormente, el compromiso de Harry con Meghan Markle y el exilio de ambos provocó que la distancia entre el benjamín y los Windsor se acrecentara. Además, a estas variables hay que sumarle las declaraciones que el duque hizo en contra de la Familia Real en sus explosivas memorias “Spare”, las cuales terminaron por sepultar su relación con su hermano, el príncipe William.

La disputa entre el príncipe Harry y la Familia Real continúa amazon.com

Sin embargo, a casi cinco años de haberse suscitado el fenómeno de alejamiento, bautizado por la prensa como “Megxit” y de haberse cumplido 2 años desde la publicación de “Spare”, todo parece indicar que el menor de los hijos de Carlos III busca reconciliarse con su padre, aunque es verdad que existe una fuerte causa que lo impide.

Así lo ha revelado la experta en realeza Jennie Bond, quien ante el diario The Mirror declaró que Harry sigue estando dispuesto a poner fin a la disputa, aunque su hermano parece “resistirse” a hacerlo, lo cual representa también un gran obstáculo para que el monarca y su hijo menor vuelvan a acercarse

¿Por qué se dice que el príncipe William es el principal obstáculo en la reconciliación del príncipe Harry y Carlos III?

Desde la revista alemana Bunte se afirma que “el príncipe William es una persona muy testaruda. Cualquiera que se haya metido con él una vez tendrá dificultades para volver a poner un pie en la puerta”, por lo cual parece improbable que permita un futuro acercamiento con su hermano.

El medio citado afirma que el príncipe William es el principal obstáculo en la reconciliación del príncipe Harry y Carlos III, debido a que el heredero no piensa perdonar a su hermano hasta que este se disculpe con la princesa Kate por cada una de las declaraciones que ha hecho sobre ella insinuando que en el pasado no fue amable con Meghan.

Afirman que el príncipe William es la causa de que Harry no pueda reconciliarse con Carlos III Getty Images

Bunte agrega: “Cuando se trata de su esposa, se dice que el príncipe William no es una broma. Por eso no es de extrañar que se diga que no está interesado en reconciliarse con su hermano”

Al respecto, el experto real Tom Sykes reveló ante el Daily Beast que recientemente “fue informado de que a Carlos le gustaría reconciliarse con Harry, pero el príncipe William le impide volver a acogerlo en la familia, ya que se opone categóricamente a tal medida”.

El periodista sentenció que la aprobación del príncipe William es necesaria para el rey “ya que Carlos, que sufre de cáncer, no puede dejar a su heredero un acuerdo con Harry con el que el príncipe William no puede vivir”.