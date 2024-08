Tamara Falcó lanza un guiño a Letizia Ortiz con su atuendo de verano más fresco

De acuerdo a las últimas publicaciones de Instagram hechas por Tamara Falcó, fueron las islas Seychelles y las Maldivas el destino seleccionado por ella y su esposo Íñigo Onieva para pasar el verano.

Y, como no podía ser de otra manera, la VI marquesa de Griñón mostró un dedicado esmero en preparar su maleta para lucir espectacular durante toda su temporada estival, incluso, según pudieron notar los más observadores, la aristócrata se dio a la tarea de pensar en algunos guiños para lanzar sutilmente a otros personajes relevantes de la vida royal española por medio de sus outfits.

Tamara Falco está disfrutando del verano en Las Maldivas @tamarafalco

Fue específicamente uno de los atuendos de Tamara el que recordó a la reina de España, Letizia Ortiz, quien fue referenciada por la hija de Isabel Preysler a través de una de las piezas más deseadas del verano.

¿Qué prenda de Tamara Falcó pudo haberse tratado de un guiño a Letizia Ortiz?

El pasado 22 de agosto, la marquesa de Griñón realizó una publicación en su feed que sin duda dejó sin aliento a más de una fashionista, gracias a la glamurosa prenda visible en la primera fotografía de su carrusel, titulado con la descripción “Our mornings in Maldives look like this (Nuestras mañanas en las Maldivas lucen así)”.

La novedosa prenda se trata de una especie de traje de baño de una sola pieza firmado por la marca de moda española, Babbaki, la cual en los últimos meses se ha colado entre las favoritas de la reina Letizia.

Tamara Falcó tiene en su closet prendas de una de las marcas favorita de Letizia @tamarafalco

Además de la coqueta prenda rayada en colores rosa, naranja y blanco, Tamara Falcó metió a su maleta otros vestidos de la firma, demostrando que tiene toda una obsesión.

De acuerdo a lo que puede observarse en las redes de la marca con ADN español, sus prendas se destacan por sus llamativos estampados, creados a partir de tintes naturales y una peculiar técnica de estampación, según las descripciones adscritas a sus productos.

Las representantes de la Casa Real española se lucieron en Mallorca con sus mejores looks estivales Carlos Alvarez/Getty Images

Por su parte, las selecciones de Letizia Ortiz de Babbaki han sido lucidas también en temporadas veraniegas, específicamente en sus paseos por Palma de Mallorca, en donde este verano ha paseado luciendo radiante en un vestido color rosado con un estampado de patrones irregulares tono fucsia, el cual, sin duda, ha dejado encantadas a todas sus seguidoras.

Así con el ejemplo de Tamara Falcó y Letizia Ortiz, las mujeres +40 tienen una pauta nueva de estilo para seguir y replicar en sus próximos viajes y escapadas al aire libre.