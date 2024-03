Teodora de Grecia y Matthew Kumar se casarán (ahora sí) en otoño: todos los detalles de la próxima boda real en Atenas

Desde hace unos días ha trascendido que la princesa Teodora de Grecia y su novio, Matthew Kumar, por fin se casarán este año y se darán el “si, quiero” en los próximos meses, luego de que tuvieran que aplazar esta boda real en varias ocasiones debido a diferentes circunstancias.

Teodora y Matthew se conocieron en Estados Unidos durante el 2016 y se comprometieron en 2018; sin embargo, desde entonces han tenido que posponer su casamiento en tres ocasiones y esperar hasta este 2024 para poder cumplir su sueño de pasar por el altar.

Todos los detalles de la boda de la princesa Teodora y su prometido

Una famosa revista de Grecia ha confirmado recientemente que la pareja planea casarse en otoño de este año, mientras que la ceremonia nupcial se llevará a cabo en Atenas. Y si bien todavía no se hace el anuncio oficial, este acontecimiento planea reunir a las monarquías de España y Dinamarca debido a los lazos de sangre que estas tienen con la Familia Real Griega.

La princesa Teodora y su prometido se casarían en Atenas Instagram

En cuanto al look de Teodora para este gran día, ha trascendido que la diseñadora Celia Kritharioti será la encargada de confeccionar su vestido de novia, por lo que estaremos ansiosos de conocer el diseño que elegirá para su boda.

Sin embargo, la princesa no contará con la presencia de su padre, el fallecido rey Constantino de Grecia, para que la entregue en el altar, por lo que seguramente su hermano, el príncipe Pablo, sea el que vaya a acompañarle en este momento tan importante de su vida.

La desafiante historia de amor de Teodora de Grecia y Matthew Kumar

Como ya adelantábamos al inicio, esta sería la cuarta ocasión en la que la princesa y su novio planean su boda. La primera vez tenían contemplado casarse en 2019 pero no encontraron una fecha ideal, por lo que decidieron posponer la ceremonia para 2020. Aunque la pandemia de covid-19 hizo que, como muchas otras parejas, pospusieran su enlace.

Teodora y su novio ya han pospuesto la fecha de su boda en tres ocasiones Instagram

Pero la pareja no se dio por vencida y fijó la nueva fecha de su boda para el verano de 2023. No obstante, a principios de ese mismo año se dio el fallecimiento del padre de Teodora, el rey Constantino, lo que los obligó a retrasar una vez más su casamiento, pues no consideraban apropiado seguir con la celebración.

Afortunadamente, parece ser que por fin han encontrado el día ideal para (ahora sí) casarse. Por lo que, de ser cierta esta información, es probable que veamos a los reyes españoles y daneses, así como a otros miembros de diferentes casas reales de Europa.