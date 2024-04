Todos los detalles de la reaparición de Meghan Markle tras el anuncio de la enfermedad de Kate Middleton

Después de haber mandado un breve mensaje con deseos de pronta recuperación para Kate Middleton, Meghan Markle, duquesa de Sussex, reapareció ante el ojo público, reanudando la ajetreada agenda a la que se había acotado desde antes de que se diera a conocer el diagnóstico de cáncer que enfrenta la esposa del príncipe William.

Aunque el acto de reparación de la esposa del príncipe Harry tuvo lugar el pasado 21 de marzo, es hasta ahora, cuando ya ha pasado un poco el revuelo del anuncio de la enfermedad de Kate, que se ha hecho eco de él.

El solidario evento de la duquesa, de 42 años de edad, tuvo lugar en el Children’s Hospital de Los Ángeles el 21 de marzo, donde dirigió una sesión de la Fundación Literally Healing.

El acto más solidario de Meghan Markle

Meghan Markle tuvo un encuentro literario con niños internados en un hospital en Los Angeles CHILDREN’S HOSPITAL LOS ANGELES

De acuerdo a los testigos que han sido publicados del hecho, durante su visita Meghan saludó a los niños del hospital y compartió con ellos un agradable rato de lectura.

Según lo relatado por la revista People, durante el encuentro solidario, la royal y empresaria, mostró entusiasmo por un libro de Rosie Revere, diciéndole al grupo: “Este es uno de mis favoritos”.

“Los niños reían y cantaban mientras la duquesa se convertía en un personaje con cada página mientras leía los libros favoritos de los pacientes como Rosie the Riveter, Pete the Cat y I Saw a Cat”, según un comunicado difundido por el recinto. El mismo escrito señala que Meghan también ayudó a los niños con actividades STEAM relacionadas con cada libro.

El atuendo de Meghan Markle para asistir a su evento de lectura solidaria

Meghan Markle reapareció luciendo un atuendo reciclado CHILDREN’S HOSPITAL LOS ANGELES

Para dirigir la sesión de Literally Healing, la fundadora de ‘American Riviera Orchard’, lució un vestido camisero blanco de gasa de seda con un patrón floral en cascada firmado por Oscar de la Renta, el cual ya había lucido anteriormente en una visita al Reino Unido en 2022.

¿A qué se dedica la Fundación Literally Healing que auspició la reaparición de la duquesa de Sussex?

Literally Healing, es una iniciativa solidaria promovida por el Children’s Hospital de Los Ángeles, la cual a su vez contempla la puesta en marcha de un programa de lectura que regala a las familias del hospital más de 65 mil libros al año y brinda una oportunidad única para promover la alfabetización.

Además de Meghan Markle, otras de las celebridades que han acudido a dar su aportación a la fundación son: Mark Hamill, Tom Holland, Zendaya y Jake Gyllenhaal.