Todos los detalles del look de Letizia Ortiz en su llegada a Dinamarca

Hoy, 6 de noviembre, resulta un día muy especial para los reyes de España, debido a que un día como hoy, pero de hace 20 años, Felipe pedía públicamente la mano de Letizia, quien, enfundada en un traje blanco, le dio el sí e inmediatamente comenzó junto con asesores y allegados la planeación de su boda con el actual monarca, con quien, aunque en ese momento no lo sabía, compartiría la paternidad de dos bellas hijas: Leonor y Sofía de Borbón.

Ahora, aunque distante de ser una segunda luna de miel, los mayores representantes de la Casa Real de España se han dado a la tarea de viajar a Dinamarca, tierra de los miembros adscritos a la Casa de Monpezat, para realizar una visita de Estado, en donde fue la mismísima reina Margarita II la encargada de acoger de bienvenida a los reyes, quienes también ya pudieron tener un encuentro con Mary y Federico, según menciona el diario El Confidencial.

A su vez, ya se tienen testigos de que los reyes en su visita han sido escoltados por el escuadrón a caballo del Regimiento de Húsares de la Guardia desde el Kastellet hasta el Palacio de Cristián VII en Amalienborg.

Sin embargo, más allá del extravagante recibimiento que tuvieron en tierras danesas, vale la pena destacar el look de doña Letizia, quien, una vez más, no dudó en sacar sus mejores piezas del armario para lucir como el miembro de la realeza europea con más estilo.

Felipe VI y Letizia Ortiz aterrizaron en Copenhague para después trasladarse al Palacio de Amalienborg, residencia de la familia real danesa Casa Real de España

El look de Letizia Ortiz en Dinamarca a detalle

Debido al otoño y a las gélidas temperaturas que llegan a cubrir las tierras danesas en esta época, la ex presentadora de noticias y ahora reina consorte de España ha optado por llevar un look abrigado, donde el protagonista fue una gabardina color neutro de la marca & Other Stories, una firma de moda femenina ‘premium’ perteneciente al grupo H&M.

Mientras que los zapatos que la royal seleccionó para elevar aún más el look se trataron de un par de stilettos de la marca española, fundada en 1929, Magrit.

Los reyes españoles en el Palacio de Amalienborg, residencia de la Familia Real danesa en Copenhague Casa Real de España

También cabe destacar que el clutch fue firmado por la misma marca que los zapatos, yendo perfectamente a juego y ayudando a resaltar a otra de las piezas protagonistas del esplendoroso look de aterrizaje de Letizia: sus aretes, los cuales esconden el detalle de ser originarios de Copenhague, al ser pertenecientes a una de las colecciones de la marca Ole Lynggaard.

Por último, cabe destacar el hermoso peinado recogido que cubrió la cabeza de Letizia, el cual potenció la elegancia de su look e hizo contraste con el estilo de cabello suelto que Mary de Dinamarca optó por llevar, haciendo que ambas royals se complementaran a la perfección en este, su más reciente encuentro.