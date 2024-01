Todos los detalles detrás del beso de Federico y Mary de Dinamarca durante su coronación

El pasado 14 de enero, la historia de la monarquía danesa dio un nuevo giro tras la abdicación de la reina Margarita II, quien se mantuvo más de medio siglo al frente del reino, y la proclamación inmediata de su primogénito, Federico, quien a pesar de poseer una polémica trayectoria, logró convertirse en monarca antes de lo esperado.

“Es una tarea a la que me he enfrentado toda mi vida. Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y mucha alegría. Me esforzaré por llevarla a cabo con vuestra confianza. Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener de mi amada esposa, de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros. Afronto el futuro con la certeza de que no estoy solo”, sentenció Federico en su primer discurso como rey, haciendo énfasis en la figura de Mary de Donaldson, tras meses de enfrentar rumores acerca de un posible divorcio.

Después de su emotiva enunciación, salió al balcón Mary para acompañar a su recién coronado esposo y saludar a la población danesa, quien se reunió enaltecida frente a las instalaciones del palacio de Christiansborg para presenciar el ascenso al trono de su nuevo monarca.

El beso que selló el fin de los rumores de separación

Federico y Mary de Dinamarca pusieron fin a los rumores de su divorcio Getty Images

El repentino anuncio de abdicación de la reina Margarita II surgió en medio de toda una serie de rumores que aseguraban que el príncipe Federico le había sido infiel a su esposa, después de la revelación de una serie de fotografías que mostraban al heredero paseando por Madrid con la socialité Genoveva Casanova.

Finalmente, faltando a sus principios y a la tradición danesa, en la que todos sus monarcas reinaban hasta morir, la reina Margarita II dimitió a sus labores de reina y cedió el trono a su primogénito “por miedo” a la disolución de su matrimonio con Mary, según señalan varios expertos.

Uno de los comentaristas reales que se pronunció al respecto fue Phil Dampier, quien dio ante The Telegraph las siguientes declaraciones: “Es posible que la reina tomara esta medida porque habría estado aterrorizada de que el matrimonio se rompiera y la familia real perdiera a Mary. Esto habría causado grandes problemas. Además, la reina siempre ha visto a Mary como una gran ventaja”.

El beso entre Federico X y Mary Donaldson que pasó a la historia

El tierno momento registrado por las cámaras y que momentos después se volvió tendencia se suscitó después de que Mary tomara la mano de su esposo, en muestra de apoyo y felicitación por su reciente proclamación.

Después de notar la muestra de apoyo de “su amada”, el príncipe decidió románticamente acercarla a él para finalmente besarla, en medio de fuertes vitoreos que clamaban por la pareja.

Mary se mostró sonriente en todo momento, con una expresión de orgullo y complicidad con su esposo, contrario a las expresiones de distancia y molestía que había mostrado en sus últimas apariciones públicas.