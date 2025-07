¿No hay separación? Katy Perry y Orlando Bloom fueron captados juntos, tras los rumores de su crisis

A ver, ¿alguien más se está preguntando qué está pasando con Katy Perry y Orlando Bloom? Porque después del anuncio de que iban a “transformar” su relación y enfocarse solo en la crianza de su hija Daisy Dove, lo último que esperábamos era verlos de vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo. No hablamos de cualquier yate, sino el mismo en el que Jeff Bezos y Lauren Sánchez están disfrutando lo que, aunque no lo llamen así, su luna de miel no oficial.

Así como lo lees; Katy, Orlando, Daisy, Jeff y Lauren navegando por el Mediterráneo en modo verano millonario. Pues mientras todos creíamos que la estrella del pop y el actor ya habían dado por cerrada su historia romántica, estas imágenes dicen algo muy distinto. Se les vió tranquilos, cómplices, como si nada hubiese cambiado.

Recordemos que la boda de Bezos y Sánchez fue de película, con un fiestón de $50 millones en Venecia al que, por cierto, Katy no asistió. Así que este viajecito puede ser su forma de ponerse al día, de celebrar en privado con amigos cercanos, y de paso, pasar tiempo de calidad con su pequeña Daisy.

Pero lo que más llama la atención es esa no distancia entre Perry y Bloom. Porque sí, las rupturas pueden ser sanas, cordiales o maduras, pero ¿irse de vacaciones familiares justo después del anuncio? Es como si estuvieran escribiendo su propia versión de “seguimos siendo familia”, y la verdad se siente bonito (extraño, pero bonito).

El flechazo de amor de Katy Perry y Orlando Bloom ocurrió en los Golden Globes de 2016. Getty Images

No hay señales de drama ni de tensión, por el contrario, la celebs parecen disfrutar genuinamente estar juntos, aunque ya no estén “juntos” en el sentido tradicional.

¿Se están dando espacio? ¿Están redefiniendo su vínculo? ¿O simplemente están priorizando a Daisy por encima de todo? Sea cual sea la razón, lo que dejaron claro en ese yate es que aún hay cariño, respeto y una conexión que no se rompe con una simple declaración pública.

Y sí, mientras Jeff y Lauren navegan en modo recién casados, Katy y Orlando nos muestran que el amor, aunque cambie de forma, puede seguir siendo una compañía tranquila bajo el sol del Mediterráneo.