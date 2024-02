Un asesinato y una Casa Real en disputa: los escándalos de Víctor Manuel Saboya, el príncipe que nunca reinó

A los 86 años, en un hospital privado en Ginebra, falleció Víctor Manuel de Saboya, el hijo del último rey de Italia. Durante su vida, el príncipe de Nápoles estuvo involucrado en varios escándalos y polémicas, que incluyeron fiestas, peleas y problemas legales.

Sus padres fueron Humberto II, rey de Italia, y María José de Bélgica. Al nacer, se esperaba que ocupara el puesto de rey de Italia, como su padre. Pero cuando tenía 9 años fue abolida la monarquía en su país. Pasaron 56 años para que se le permitiera regresar a su tierra y en su peregrinar, el príncipe de Nápoles generó atención mediática debido a su reputación problemática.

El príncipe que nunca reinó es el nombre de la docuserie que aborda uno de los capítulos más escandalosos de la vida de Víctor Manuel de Samoya. Esto no es materia de cuento de princesas, pero sí de un documental de 3 episodios.

La directora del proyecto, que se lanzó el año pasado, fue la periodista y aristócrata italiana Beatrice Borromeo: “Crecí escuchando esta historia”, comentó vía correo electrónico a El País. La joven, esposa de Pierre Casiraghi, comentó: “Dio forma a lo que soy como persona y probablemente me empujó a tener una voz, y si me convertí en reportera después de la Universidad, una gran razón es que quería poder hacer algo frente a historias como esta”.

1) El príncipe sin reino y el “homicidio involuntario”

Todo ocurrió una noche de verano, en la isla de Cavallo, en Córcega, en 1978. Cerca de la residencia veraniega del príncipe exiliado Víctor Manuel, un grupo de jóvenes se quedaron a pasar la noche en un par de barcos en la costa.

Cuando Víctor Manuel descubrió que habían usado un bote suyo sin su permiso, acudió con un rifle para enfrentarse con los jóvenes y disparó en la oscuridad. Como resultado de su impertinencia, el turista alemán Dirk Hamer terminó herido. Tenía 19 años y una bala en su femoral, tras varias operaciones y la amputación de una de sus piernas, falleció.

Aunque Víctor Manuel no tenía corona, sí tenía influencias. 13 años después de lo ocurrido, el príncipe fue juzgado en un tribunal francés. Al final, el príncipe de Nápoles fue exculpado de homicidio involuntario y sentenciado a seis meses por no tener licencia para portar armas.

2) Víctor Manuel vs Juan Carlos: golpes bajos

Lo controversial les viene de familia. El rey y el príncipe, ambos exiliados, eran primos, pero también se consideraban enemigos. Este escandaloso capítulo ocurrió después de la boda de los ahora reyes de España, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz.

Hace 20 años, en 2004, el ahora rey emérito Juan Carlos I organizó una cena para celebrar la boda de su hijo (unión que, seguramente, ya no festeja). El caso es que, entre los invitados, además de Víctor Manuel de Saboya estaba su otro primo: Amadeo de Aosta. Descendientes de la familia real italiana, Víctor Manuel y Amadeo tenían pugnas por el (inexistente) trono. La discusión subió de nivel y el príncipe de Saboya soltó varios puñetazos a su “oponente”.

Según relató El País en ese entonces, Juan Carlos se enojó con su primo y sus modales. Afirmó: “¡Nunca más!”, y marcó distancia. Sin embargo, el Príncipe que no tenía trono, sí tenía genio y no se quedó callado.

Herido ante la actitud de Juan Carlos I, Víctor Manuel no dudo en contar la historia del trágico accidente en el que falleció el hermano del rey emérito de España. Historia que volvió a contar en la docuserie de Netflix: “Juanito la armó gorda. Disparó a su hermano y lo mató. Se llamaba Alfonsito. No le disparó directamente, sino a través de un armario. Yo estaba allí. Fue un accidente. Al 100%, ¿eh?”.

3) El amor como origen de la disputa

Y a todo esto, ¿cuál era el origen del enfrentamiento de Víctor Manuel de Saboya y Amadeo de Aosta? Considerando que el trono es inexistente, y por derecho legítimo, el príncipe heredero era el hijo del rey, el príncipe de Nápoles.

Resulta que el último rey de Italia, Humberto II, no aprobó el matrimonio de su hijo con Marina Ricolfi Doria, una esquiadora profesional de origen suizo. La pareja no sólo se casó, lo hizo dos veces, primero en Las Vegas, en 1970 y después en Teherán, en 1071.

A través de varias cartas, Humberto II le advirtió a su hijo “Corres el riesgo de ser excluido de cualquier derecho de sucesión como jefe de la Casa de Saboya y reclamar el Reino de Italia”, se lee en una carta fechada en julio de 1963.

El último rey de Italia (cuyo mandato duró 33 días), sentenciaba: “Por tanto su título quedará reducido a la situación de ciudadano particular y todos los derechos pasarían inexorablemente a mi sobrino Amedeo Duque de Aosta”.

Amedeo Duque de Aosta falleció en 2021, pero su hijo, Aimon de Saboya, nuevo duque de Aosta, continúa la batalla por la jefatura de la casa real. Obvio, el ahora príncipe de Nápoles, Manuel Filiberto no se quedó con los brazos cruzados y mandó un comunicado al semanario Oggi donde reconoce las cartas, pero considera que son de índole privado, no oficial. En otras palabras, no afectan a la línea de sucesión al (inexistente) trono.

El príncipe que nunca reinó no sólo protagonizó un documental, se involucró en un asesinato y deja una Casa Real en disputa. Además ingresó a prisión por apoyar una red mafiosa y fue vinculado a una red de tráfico de armas. Toda una joya real.