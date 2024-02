Tras la muerte del Príncipe Víctor Manuel de Italia, se aviva el conflicto por el título de la Casa de Saboya

Con la muerte del príncipe Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, una vieja disputa se reaviva. ¿A quién le corresponde la sucesión de la jefatura de la casa real? En el escenario hay dos ramas de la familia, enemistadas por décadas.

Poco antes de morir, en su discurso de año nuevo, Víctor Manuel había vaticinado: “El futuro de la Casa de Saboya está hoy confiado a sus generaciones más jóvenes”. Más que un mensaje, un augurio a lo que vendría.

A principios de este año, el único hijo del último rey de Italia ingresó a un hospital de Ginebra. El medio especializado Histoires Royales afirmó que esto ocurrió hace unos 10 días y, en sus últimos momentos, el príncipe estaba en estado de coma. Falleció el 3 de febrero a los 86 años.

Lamentablemente ya no me es posible viajar con regularidad, pero llevo cada ciudad en mi corazón. Víctor Manuel de Saboya

En su comunicado escrito para despedir el año, el príncipe reflexionó sobre la función de las monarquías en la actualidad, explicando: “Se ha hablado mucho en estos últimos días de 2023, incluso en algunos periódicos importantes italianos, sobre el futuro de las Dinastías en el mundo contemporáneo. Creo que el mejor servicio que mi Casa puede prestar hoy a Italia es hacer del bien a través de la filantropía y la caridad y, sobre todo, en la salvaguardia de lo más sagrado recuerdos de nuestra historia, nuestra cultura y sus expresiones compuestas”.

Víctor Manuel de Saboya era considerado por los monárquicos como el heredero al trono italiano. Ordini Dinastici

della Real Casa di Savoia

Ahora, esta visión y este legado, en medio de sentimientos cruzados por el luto, entra en disputa.

¿Cómo es la línea de sucesión de la Dinastía Saboya?

De un lado de la familia está la descendencia del último rey de Italia. La línea de sucesión se inclinaría hacía el único hijo de Víctor Manuel, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya. De hecho, la Casa de Saboya presenta al príncipe como “heredero del título de Jefe de la Casa Real de Saboya y, como tal, está calificado, según la tradición de la Casa, Príncipe de Piamonte”.

En lo que, ahora se puede leer, como un acto de sucesión hacia su primogénito, Víctor Manuel expresó en el mensaje de año nuevo: “Quiero agradecer a mi hijo Manuel Filiberto que, habiendo tomado el bastón de mis manos, me está ayudando con dedicación diaria en las actividades y tareas relacionadas con las Órdenes Dinastías de Saboya”.

Vittoria de Saboya es la princesa aspirante a un trono que no existe. Archivo

Manuel Filiberto sólo tuvo dos hijas: Vittoria y Luisa. Así que, Víctor Manuel modificó una antigua ley medieval, un mandato que restringía la línea de sucesión a los herederos varones, excluyendo a las mujeres.

Fue así que, en 2021, Vittoria de Saboya, era considerada la princesa heredera, aunque sin trono. En esa ocasión, la joven expresó: “Fue el mejor regalo que pudo darme”, en entrevista para The New York Times.

¿Quién disputa la herencia del título real?

Tras asegurar el título para sus herederos, en 2021 se reavivó una vieja disputa familiar. Fue el príncipe Aimone di Savoia Aosta, primo y demandante rival, quien levantó la voz para decir: es “Totalmente ilegítimo”.

Aimone es ejecutivo de la empresa de neumáticos Pirelli en Moscú, pero también es el duque de Puglia, descendiente del rey Umberto I e hijo del fallecido duque Amadeo de Aosta. La rama familiar de los Saboya-Aosta (a diferencia del rey humberto y los príncipes herederos Víctor Manuel y Maule Filiberto), no fueron castigado con el exilio y tiene índices de popularidad más altos.

Sobre los vínculos de Aosta con su familia ha afirmado: “Por decirlo suavemente, no es una buena relación”. Aunque, en entrevista para The New York Times, aclaró que no planea iniciar una pelea pública “por algo que no existe. Intento ser más digno si cabe dada la gran responsabilidad que supone un nombre así”.

Aimón de Saboya-Aosta, sexto duque de Aosta, es un miembro Italiano de la Casa de Saboya. Getty Images

En su pugna por el liderazgo de la casa, los Aosta se han aliado a la “Junta del Consejo de Senadores del Reino” no autorizada, también conocida como “La Consulta”. El argumento de Aosta se basa en los estatutos de la Casa de Saboya y considera inválida la ascensión de Vittoria. Entre otras cosas, Aosta sostiene que una ley sólo se podría modificar si se restableciera la monarquía.

¿Cuál fue el origen de la disputa?

Como en cualquier conflicto familiar, tenemos que remontarnos varios años atrás. En unas cartas de 1963, el rey exiliado Umberto II le pedía a su hijo a que abandonara la relación con una mujer a la que consideraba inapropiada. Incluso, le advirtió: “Corres el riesgo de ser excluido de cualquier derecho de sucesión como jefe de la Casa de Saboya y reclamar el Reino de Italia”.

Además, el rey puntualizó: “Tu título quedará reducido a la situación de ciudadano particular y todos los derechos pasarían inexorablemente a mi sobrino Amadeo, duque de Aosta”. Es por eso, que el hijo de Amadeo, primo lejano de Manuel Filiberto, afirma que la línea de sucesión no debería haber pasado a Víctor Manuel, y tampoco debe ser heredada por su descendencia.

La monarquía en Italia se abolió en 1946, cuando el príncipe heredero tenía 9 años. En otras palabras, no hay trono ni corona, sólo quedan las invitaciones a las celebraciones de la realeza europea, los títulos y la “regalías” por otorgarlos. Ahora, tras la muerte de Víctor Manuel se reaviven viejas disputas.