Un experto real revela qué opina Carlos III sobre el regreso de Kate Middleton a sus actividades públicas

Los últimos informes de prensa sobre Kate Middleton no dejan de denotar la incesante necesidad del público por tener nuevas imágenes de la princesa, ya que hace más de dos meses que no se tiene vestigio de ella, algo que comienza a generar sospechas acerca de su verdadero estado de salud, el cual, como bien cabe recordar, se encuentra comprometido actualmente debido a un inesperado diagnóstico de cáncer.

Incluso, el mismísimo rey Carlos III, quien actualmente lucha en contra de la misma enfermedad que Kate, estaría ansioso por que su nuera reapareciera ante el ojo público, o al menos, así lo ha señalado un artículo recientemente publicado por la revista OK.

El rey Carlos III estaría entusiasmado por ver a su nuera de regreso el próximo 15 de junio en el desfile Trooping The Colour Getty Images

La citada publicación asegura que el monarca, cuyo cumpleaños se celebrará el próximo sábado 15 de junio en el desfile anual Trooping the Colour, estaría “encantado” de tener a su “querida nuera” en el balcón con él y el resto de la Familia Real. Una aseveración que da luz a muchos seguidores de la Casa Real británica, quienes ya habían perdido toda esperanza de volver a ver a Kate Middleton el resto del año, después de que el Daily Beast asegurara que el regreso de la princesa sería hasta 2025.

¿Kate Middleton tendrá una aparición sorpresa en el desfile Trooping The Colour 2024?

El punto de la revista OK ha sido, de cierta manera, reafirmado por la experta en relaciones públicas Rhea Freeman ante el medio GB News, en donde dio un nuevo halo de esperanza respecto a la reaparición de Middleton en Trooping The Colour 2024.

“Si Kate apareciera en el balcón, definitivamente dominaría las noticias”, aseguró la experta. “Pero por todo lo que he leído y visto, me imagino que el rey estaría encantado de tenerla allí", agregó respecto a la posibilidad planteada por OK.

El Palacio de Kensington confirmó a finales de mayo que Kate Middleton no aparecería en el desfile Trooping The Colour 2024 Getty Images

El Palacio de Kensington ya había descartado la asistencia de Kate Middleton a Trooping the Colour

El pasado 30 de mayo el Palacio de Kensington confirmó que este año el desfile Trooping The Colour 2024 contaría con la ausencia de la princesa de Gales, generando gran conmoción entre los seguidores de la Casa Real.

Sin embargo, también se ha confirmado que ante la ausencia de la esposa del príncipe William, será el teniente general James Bucknall, excomandante del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida, quien la reemplace como Guardiana Irlandesa durante el evento, según lo confirmado por el Palacio de Buckingham al Daily Mail.