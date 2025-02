Un nuevo escándalo salpica a Kate Middleton: salió a la luz un oscuro secreto del colegio donde estudió

Marlborough College, la escuela a la que asistió Kate Middleton, se encuentra bajo el escándalo luego de que uno de sus exalumnos revelara que sufrió de abuso sexual por parte de un persona que trabajaba en esta institución educativa, según reveló la prensa británica.

De acuerdo con lo que recoge el Daily Mail, el empresario Simon Woodroffe, de 73 años, reveló que cuando era niño fue abusado por un antiguo director de este colegio. Una situación que le habría generado dudas sobre su sexualidad ya que en ese momento no lo consideraba como un abuso.

“Fui a un internado cuando tenía siete años y allí pasaron todo tipo de cosas”, contó. “De hecho, he escrito sobre ello y saldrá a la luz a su debido tiempo, pero al director le gustaba juguetear, de verdad”, aseveró Woodroffe, quien asistió a Marlborough College de 1959 a 1970.

Simon Woodroffe contó que cuando era niño fue abusado por un antiguo director de Marlborough College yo.co.uk

“Y así tuve todo eso, lo que ahora se llama, abuso. Eso me puso en un camino en el que no estaba muy seguro de cómo me sentía sobre el sexo opuesto y todas esas cosas. Fue una época confusa”, señaló el también fundador de la cadena de restaurantes especializadaYo! Sushi.

Woodroffe también reveló en el podcast Crisis What Crisis? que tiene planeado lanzar un libro el próximo año, en donde planea contar más detalles de los abusos que sufrió en dicho internado durante su infancia. Aunque, en ningún momento se ha revelado el nombre del director.

¿Cómo es Marlborough College, la escuela a la que asistió Kate Middleton?

Marlborough College es un internado mixto para alumnos de 13 a 18 años ubicado en Wiltshire, Inglaterra. Está construida junto a un antiguo castillo normando, en el que se encuentran una serie de antiguos establos que ahora se han convertido en mansiones para los estudiantes.

Los alumnos del Marlborough College son asignados en “casas” Marlborough College

Al otro lado del antiguo castillo está un laboratorio de ciencias, construido en 1933, el cual resulta un ejemplo temprano de construcción de hormigón cerrado y fue catalogado como un edificio de importancia arquitectónica en 1970.

Actualmente el colegio tiene seis casas solo para niños, seis casas solo para niñas y cuatro casas mixtas, muchas de ellas distribuidas en el campus de la escuela o en la cercana y elegante ciudad de mercado de Marlborough. Mientras que el costo de la matrícula anual es de 59,000 libras.

En tanto que la princesa de Gales estudió en Marlborough College desde 1996 y hasta el año 2000 y, según los rumores, es posible que decida meter a su hijo mayor, el príncipe George, a esta escuela cuando llegue el momento. Sin embargo, hasta el momento nada de ello está confirmado.