Cepillado en seco: ¿El secreto de Cindy Crawford y Elle Macpherson para una piel radiante?

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás de la piel radiante y el cuerpo tonificado de supermodelos como Cindy Crawford Cindy Crawford y Elle Macpherson? Más allá de una buena genética, estas celebridades incorporan a su rutina de belleza un sencillo pero poderoso hábito: el cepillado en seco. Aquí te explicamos lo fácil que es este método.

Esta técnica ancestral, que consiste en cepillar la piel con un cepillo de cerdas naturales antes de la ducha, ofrece una amplia gama de beneficios para la salud y la belleza.

“Me encanta usar un cepillo seco antes de bañarme o ducharme. En caso de piel seca, uso el cepillo por todo el cuerpo, siempre cepillando en dirección al corazón. No solo eliminas la piel muerta, sino que también vigorizas tu cuerpo, estimulas tu sistema linfático, reduces la celulitis y descongestionas tu piel (¡qué herramienta más milagrosa!)”, comentó Crawford en In to the Gloss.

¿Qué es el cepillado en seco?

El cepillado en seco es una técnica de exfoliación que consiste en usar un cepillo de cerdas naturales para frotar la piel.

Este método se deriva de prácticas tradicionales que se han utilizado en diversas culturas a lo largo de los siglos, desde el antiguo Egipto hasta prácticas de belleza en Asia. Se dice que el cepillado en seco no solo ayuda a eliminar las células muertas de la piel, sino que también promueve la circulación sanguínea y estimula el sistema linfático.

El cepillado en seco, una técnica que ha ganado popularidad gracias a las celebridades como Cindy Crawford y Elle Macpherson Getty Images

¿Y cuáles son los beneficios? Lo primero es que, como el cepillado en seco actúa como un exfoliante mecánico, elimina células muertas y dejando la piel más suave y revitalizada. Como beneficio adicional, esta práctica ayuda a drenar el sistema linfático, facilitando la eliminación de toxinas y líquidos retenidos en el cuerpo. También se estimula el flujo sanguíneo, lo que puede contribuir a una mejor oxigenación de los tejidos y a un tono de piel más uniforme.

Como consecuencia, el cepillado en seco puede ayudar a suavizar la apariencia de la celulitis al promover la distribución de los depósitos de grasa en la capa subcutánea. Y, por su fuera poco, esta técnica puede favorecer la producción de fibras de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.

Cómo realizar el cepillado en seco

Si bien el cepillado en seco puede ofrecer muchos beneficios, es fundamental hacerlo correctamente para evitar irritaciones y obtener los mejores resultados.



Usa el cepillo adecuado: debe de ser de cerdas naturales o un guante de crin.

Al eliminar las células muertas, el cepillado en seco puede favorecer la regeneración de la piel, mejorando su aspecto general. Getty Images

debe de ser de cerdas naturales o un guante de crin. Comienza en las extremidades: Cepilla el cuerpo en seco, desde los tobillos hasta las rodillas, y desde las rodillas hasta los muslos y glúteos. Realiza movimientos en líneas rectas, no circulares, para activar mejor la circulación y el sistema linfático

Cepilla el cuerpo en seco, desde los tobillos hasta las rodillas, y desde las rodillas hasta los muslos y glúteos. Realiza movimientos en líneas rectas, no circulares, para activar mejor la circulación y el sistema linfático Presta atención a las áreas problemáticas: Dedica un poco más de tiempo a las áreas donde notas más acumulación de células muertas o celulitis, como los muslos y las caderas.

Dedica un poco más de tiempo a las áreas donde notas más acumulación de células muertas o celulitis, como los muslos y las caderas. Completa el ritual: No necesitas mucho tiempo para obtener beneficios; con 5 a 10 minutos es suficiente. Termina con una ducha para eliminar todas las células muertas desprendidas.

El cepillado en seco es mucho más que una simple rutina de belleza. Es una inversión en tu salud y bienestar general. Al incorporar esta práctica a tu día a día, no solo lucirás una piel más radiante y suave, sino que también mejorarás tu circulación, reducirás la retención de líquidos y te sentirás más energizada.