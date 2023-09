El batido mágico que ha ayudado a JLo a mantener una figura de impacto en sus 50’s

Desde el inicio de su carrera Jennifer Lopez se ha caracterizado no únicamente por su gran talento, sino también por su privilegiado físico, el cual combina un refinado rostro con un cuerpo de impacto.

Muchas mujeres se preguntan cuál es el secreto de la latina para haberse mantenido radiante durante toda su trayectoria, a pesar de llevar un ritmo de vida muy ajetreado y de haber pasado por dos embarazos, ante lo cual existe una clara respuesta: disciplina, constancia y el correcto asesoramiento nutricional.

Y, como parte del diseño personalizado de dieta seguido por JLo se encuentra un batido mágico, lleno de vitaminas y poseedor de un ingrediente que le hace contener hasta 24 gramos de proteína para ayudar a el mantenimiento de la masa muscular de quien lo consuma.

A sus 54 años, Jennifer Lopez sigue luciendo una trabajada figura Instagram @jlo

Ingredientes del smoothie favorito de Jennifer Lopez

2 cucharadas de almendras sin pelar

1 taza de leche de arroz

1 plátano congelado

1 puño de espinacas

1 cucharada de proteína en polvo

La apariencia colorida de este batido no tiene nada que ver que su delicioso y cremoso sabor Pinterest

Beneficios para la salud del licuado mágico de JLo

La receta de batido diseñado para “Jenny from the block” corrió a cargo del nutricionista experto en mantener en forma a las celebridades y escritor del New York Times, Marco Borges.

Lo más estratégico de la preparación reside en su carácter completo, ya que cada uno de sus ingredientes contempla un macronutriente, haciéndolo ideal, incluso, para reemplazar alguna de las 5 comidas que debemos realizar idealmente al día.

Por su parte, las almendras aportan al batido grasas saludables para regular el metabolismo y mantener un cabello y piel radiante. Mientras que la proteína da a quien lo consume un aporte energético que a corto plazo se reflejará en los músculos.

Atrévete a ver cambios en tu cuerpo consumiendo esta super preparación Pinterest

Por último, el resto de los ingredientes suma un gran sabor a la combinación de diferentes tipos de vitaminas, presentes en todos los vegetales de hoja verde, por ejemplo, la vitamina K, el potasio y el ácido fólico.

Respecto a esta peculiar receta, JLo ha relatado que a partir de su consumo logrado bajar algunos kilos, sin sacrificar su paladar, ya que asegura que a pesar de su apariencia, este batido “tiene un sabor fresco y tu cuerpo nota la diferencia enseguida”.

Si tu, tienes planeado seguir esta famosa receta de Jennifer, toma en cuenta que es preferible que adecues esta preparación a tu cálculo de ingesta calórica semanal y que también combines su consumo con un estilo de vida activo, practicando deporte y evitando el sedentarismo.