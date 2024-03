¿Por qué las papas Idaho son un superalimento que debes probar?

Las papas son tan ricas. Además son el acompañante perfecto de cualquier platillo u ocasión, y pocos se resisten a su sabor y encanto. Seas un foodie consumado o de los que limitan su consumo porque no conoces todas las bondades de este alimento, debes saber que las papas son un superalimento que contiene una buena fuente de hidratos de carbono de alta calidad que nutren el cerebro y los músculos con energía.

No por nada son recomendadas para potenciar el rendimiento y recuperación de atletas; y no sólo de ellos, sino también de niños, jóvenes y adultos, gracias a los nutrientes que aporta.

De Idaho a tu mesa

Hay que decirlo: hay de papas a papas. Y las Russet cultivadas en Idaho, se llevan las palmas, ya que son ricas en almidones, lo que significa que tienen menos agua y, al cocinarse, se vuelven ligeras, con una textura esponjosa y apariencia firme.

Si no habías oído hablar de ellas, este es un buen momento para que las conozcas y decidas incluirlas en tu próxima compra de ingredientes para tus platillos. La primera razón es que la región de Idaho, por tener días cálidos y noches frescas, así como suelo volcánico, otorgan a las papas una textura y sabor únicos. Por ejemplo, si utilizas las papas Russet de Idaho, el resultado serán unas papas horneadas mucho más esponjosas; en los purés, su textura consistente y sabor inigualable; y si te decides por papas fritas, las sentirás mucho más frescas y crujientes.

Eso no es todo: las papas de Idaho son libres de gluten, por lo que las personas con intolerancias de este tipo las pueden degustar sin ningún problema.

Al no tener grasa ni colesterol, son aliadas de la salud cardiovascular. De hecho, están certificadas por la Asociación Americana del Corazón como un alimento justamente saludable para el corazón.

Un placer de lo más saludable

Otros nutrientes que contienen las papas de Idaho son potasio, vitamina C, vitamina B6 y una importante dosis de fibra. En una papa de 140 g encuentras únicamente 110 calorías, 0 g de grasa, 0 g de colesterol y 0 mg de sodio.

Respecto a la vitamina C, una papa proporciona el 30% de la recomendación diaria. ¿Y en qué nos beneficia este nutriente? Esta vitamina soluble en agua actúa como antioxidante y puede estabilizar los radicales libres para ayudar a prevenir daños a las células, además de que ayudan en la producción de colágeno.

Respecto al potasio, el Journal of the American College of Cardiology señala que añadir 1600 mg de este nutriente, al día, puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 21%. Una papa mediana de Idaho contiene 759 miligramos de potasio, así que es una excelente razón para incluir papas en tu día a día, ¿no crees?

Y de la vitamina B6 podemos decir que desempeña un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Sobre la fibra, una papa mediana con piel proporciona 2 gramos, que es el 7% de la recomendación diaria.

La fibra dietética reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y obesidad, y aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso. Pero si tienes dudas respecto a incluir papas o no a tu dieta, por ser ricas en carbohidratos, no debes olvidar que estos son una fuente importante de energía para el cuerpo.

Ahora lo sabes, la próxima vez que pienses en algo irresistible y saludable, ya sabes qué alimento considerar: ¡las papas de Idaho!