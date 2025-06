Qué significa que una persona hable sola y en voz alta, según la psicología

¿Te has descubierto hablando sola frente al espejo o teniendo diálogos internos antes de tener una charla complicada? No te preocupes, esto es completamente normal. Así lo catalogó la psicología, rama que profundizó en las razones que hay detrás de estas prácticas en donde una persona pronuncia conversaciones personales en voz alta en reiteradas ocasiones.

¿Por qué las personas hablan solas? Esto dice la psicología

De acuerdo con información del sitio especializado WebMD, las pláticas internas pueden ser una manera de resolver conflictos personales o poner ideas en orden que se estén complicando. Es decir, en lugar de recurrir a alguien más para dialogar, prefieren simplemente hacer un repaso rápido del tema con el fin de llegar a una resolución.

Esto es el significado de hablar en voz altas mientras se está solo, según la psicología Getty

¿Los diálogos internos son malos?

Las pláticas personales no significan un problema relacionado con la salud mental toda vez que se den de manera consciente. Según un reporte de Medical News Today, no es señal de trastornos como la esquizofrenia, pues en estos casos se trata de dinámicas involuntarias en donde los pacientes experimentan varios síntomas, como el tener visiones o escuchar voces; y aquí sí se requiere de intervención especializada urgente.

Si no existen estas señales, hablar solo no se considera como algo malo o problemático. No así, es importante recordar la importancia de comunicarse con otras personas en el día a día, ya que de lo contrario podría presentarse (o agravarse) la ansiedad social, que igualmente requiere de un tratamiento para sobrellevar las sensaciones negativas que produce el tener que relacionarse con el mundo exterior.

Los diálogos internos en voz alta pueden traer múltiples beneficios Freepik

¿Cuáles son los beneficios de hablar solo?

Aunque parezca sorprendente, esta plática en realidad tiene varios aspectos positivos para quien lo lleva a cabo, siempre y cuando estas charlas se den de manera amena, tratándote con amabilidad, igual que esperarías que otras personas lo hicieran. En este sentido, desde la psicología se ha observado que hablar solo tiene ventajas como mejorar las habilidades de comunicación y genera impactos positivos en la autopercepción.

Por lo que siempre que sea de manera consciente y no interfiera con el desarrollo personal, los diálogos internos no representan un problema para las personas que lleven a cabo esta práctica.