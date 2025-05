¿Qué significa que una persona siempre llore al tener una discusión? Esto reveló la psicología

Tener discusiones es completamente normal y hasta saludable, pues son una forma de externar las emociones negativas y tratar de encontrarles una solución. Sin embargo, esto no lo vuelve más sencillo, en especial cuando existe la sensación de que los sentimientos son incontrolables, al grado de que se convierten en lágrimas durante una pelea, algo que ya ha sido analizado por expertos en psicología para encontrar por qué se produce exactamente.

¿Por qué las personas lloran durante una discusión? La explicación detrás de este comportamiento

De acuerdo con el portal especializado Verywell Mind, las lágrimas en una conversación complicada son una forma de autoconsuelo, es decir, el cuerpo reacciona de forma natural buscando protegerse. Al mismo tiempo, obliga a que el individuo regule las sensaciones y propicia una respiración más relajada, con el fin de ir volviendo a su estado de tranquilidad natural.

Hay personas que sienten una necesidad incontrolable de llorar al tener una conversación difícil Freepik

A este comportamiento se le conoce también como “lágrimas de ira”, y no son más que una forma de lidiar con aquellas emociones que el organismo identifica como negativas o amenazantes. Por lo que lejos de ser un signo de debilidad, debe considerarse como una técnica autogestiva que prioriza la tranquilidad, y en consecuencia, impide que al menos de esta parte de la discusión, las cosas no adquieran dimensiones irreversibles.

¿Cómo controlar las ganas de llorar en una conversación difícil? 4 pasos para lograrlo

1. Gestiona tu respiración. Cuando estés a punto de tener una confrontación o discusión (o ya estando en ella), prioriza la respiración con sencillas frecuencias, como por ejemplo contando del 1 al 10 mientras inhalas y exhalas. No tiene que ser en voz alta, con llevar el conteo en silencio es más que suficiente.

2. Toma agua. Si tienes un vaso de agua a la mano, comienza a beberlo lentamente mientras piensas en otra cosa y practicas ejercicios de respiración como en el paso anterior.

Así pueden controlarse las ganas de llorar al tener una plática difícil Freepik

3. Muévete de lugar. Otra alternativa para controlar el llanto durante una pelea, es moviéndote de lugar o generando suaves espasmos en tu cuerpo. Según información de Heathline, esta técnica de autocontrol ayuda a que la mente se disperse y los músculos se relajen, para así sentir mayor claridad en cuanto a las ideas y emociones.

4. No dejes que el llanto impida expresar tus opiniones. Si en definitiva contener las lágrimas fue imposible, ahora concéntrate en no permitir que esto te detenga a exponer tus razones durante la discusión. Recuerda que llorar no te vuelve exagerada, ni tampoco le resta valor a lo que sientes.