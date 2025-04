Qué significa que una persona siempre guarde silencio para evitar conflictos, según la psicología

Las confrontaciones nunca son sencillas, pero en muchas ocasiones son la única solución viable. Sin embargo, hay quienes prefieren callarse ante las complicaciones, todo con el fin de no tener problemas, lo que corresponde a una personalidad que tiene todo un contexto desde el punto de vista de la psicología.

¿Por qué las personas se quedan calladas para evadir los conflictos? Esto dice la psicología

De acuerdo con Heathline, mantenerse en silencio antes de tener cualquier conflicto corresponde a un tipo de comportamiento que busca ser complaciente con los demás. Esto ya que desde la psicología, se cree que corresponde únicamente al deseo de no ser catalogado como molesto, cayendo en dinámicas permisivas extremas, incluso en situaciones incómodas.

Otro detonante es el miedo de decepcionar a los demás y la incapacidad de gestionar las confrontaciones, a pesar de que en muchas ocasiones se trata de asuntos necesarios.

Guardar silencio para evadir los problemas tiene una explicación, según la psicología Freepik

En cuanto a las consecuencias negativas de una personalidad evasora, está el riesgo de generar efectos como la culpa, ira, estrés o tristeza. Ya que al no expresarse correctamente, se queda una sensación de impotencia y preocupación por la reincidencia de los eventos.

Cómo perder el miedo a expresar los sentimientos para evitar peleas, según expertos

A pesar de que desprenderse de este tipo de actitudes nocivas para el bienestar, es una tarea que requiere trabajo personal y paciencia, sí existen alternativas para ir disminuyendo los sentimientos de angustia al momento de una conversación difícil, lo que a su vez podría mejorar el autoestima. Según Psych Central, una forma de empezar a reconocer la importancia de decir las cosas que generan molestia, es fijándose un plan con 3 pasos.

1. Escribe una descripción del problema. Intenta ordenando tus ideas y enlista todos los aspectos que consideres prudente abordar. Esto además de ordenar lo que buscas decir, podría ser útil para confirmar qué es lo que ya no pretendes permitir con nadie más.

2. Practica la conversación. Si la confrontación en persona sigue siendo un escenario catastrófico, intenta ensayar lo que quieres decir. En un lugar donde estés a solas, recita todo aquello que necesites externar.

3. No minimices tus sentimientos. Reconoce que las emociones negativas son normales y sentirlas no te convierte en una mala persona. No pretendas convencerte de que “estás exagerando”, solo deja que estas sensaciones fluyan. Así, poco a poco irás perdiendo el miedo y dejarás de guardar silencio para esquivar los conflictos.