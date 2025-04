El sencillo hábito antes de dormir que podría transformar tu cabellera en cuestión de días

El cuidado del pelo no se limita al uso de productos especializados, sino también a distintos hábitos que son clave para una buena rutina. Uno de los más fáciles de cumplir (pero también poco conocido), es el uso de gorros de satén por las noches, que tienen la capacidad de cambiar la apariencia de las cabelleras de inmediato, por más que parezca algo irrelevante.

¿Cuáles son los beneficios para el pelo de usar gorros de satén antes de dormir?

Los gorros de satén se han convertido en un aliado clave para lucir melenas saludables, pues evitan que la fricción con la almohada y los movimientos maltraten las fibras. Esta herramienta además es sumamente útil para quienes buscan ahorrarse algunos minutos por la mañana, pues previenen los nudos y el frizz.

Otro punto a su favor, es que retienen la hidratación natural del pelo, por lo que según Curl Care, reduce la resequedad y fragilidad de las fibras. De modo que es posible obtener resultados con tan solo unos días de uso, ya que desde el primer momento cumplen con su función.

Usar un gorro de satén al dormir podría transformar las cabelleras en cuestión de días Freepik

Contrario a lo que podría pensarse, no son incómodos ni lastiman, ya que están diseñados con una cinta suave en los bordes para que no apriete la cabeza. En cuanto a las mujeres con gran cantidad de pelo (ya sea en longitud o en volumen), existen opciones más grandes, por lo que la presión no causará un efecto adverso.

3 hábitos nocturnos para tener un pelo radiante

No te olvides del cepillado. Ya sea que tomes una ducha por las noches o no, cepillar el pelo es una práctica que impactará positivamente en tu melena. Duerme con trenzas. Incluso si usas un gorro de satén para ir a la cama, hacerte una o dos trenzas podría evitar que se enrede o pierda su forma. Sécalo perfectamente antes de dormir. Además de irritación y otras reacciones en el cuero cabelludo