10 diseños de uñas perfectos para verte elegante esta Semana Santa

Si algo nos ha dejado claro el 2026 es que el manicure ya no se trata de exceso, sino de detalles inteligentes, elegantes y con personalidad. Esta Semana Santa es el momento ideal para probar algo distinto, sin caer en los típicos diseños de siempre. La clave está en combinar minimalismo con creatividad.

Diseños elegantes que sí están en tendencia (y no son los típicos)

1. Uñas con puntos minimalistas

No son polka dots clásicos, se llevan micro puntos estratégicos, sobre base nude o translúcida. ¡Es una de las propuestas vistas en pasarelas!

2. Base translúcida con destellos sutiles

Uñas casi transparentes con toques de brillo muy pequeños, como si fueran reflejos de luz, es elegante y muy actual.

3. Uñas efecto “glass” (vidrio)

Acabado brillante, limpio y cristalino que imita el vidrio, se logra con capas translúcidas y es clave en 2026.

4. Tonos café o cappuccino pulidos

Los marrones suaves están en tendencia, pero en versión glossy o muy pulida, no mate. ¡Se ven sofisticados y modernos!

5. Uñas con acabado perlado

Los efectos nacarados o perlados aportan luz sin exagerar, ideales si quieres algo elegante pero diferente.

6. Micro french (francesa ultra fina)

Sí es francesa, pero mucho más delgada y delicada, casi imperceptible, es una de las evoluciones más buscadas.

7. Francesa difuminada

La punta no va marcada, sino suave y degradada, es una versión más moderna y menos rígida.

8. Uñas en tonos nude “clean”

El efecto “uñas limpias” sigue dominando: tonos que casi se funden con tu piel para un look elegante y natural.

9. Líneas finas y geométricas

Diseños con líneas muy delgadas sobre base natural. ¡Son discretos, pero elevan muchísimo el look!

10. Uñas cortas con acabado glossy

Más que diseño, es tendencia: uñas cortas, bien cuidadas y con brillo intenso.

Así que esta Semana Santa, en lugar de repetir lo de siempre, atrévete a algo más creativo… porque a veces un pequeño detalle en tus uñas puede cambiar todo tu look.