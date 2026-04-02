10 maneras de llevar las uñas pétalo de rosa, la tendencia en nail art que conquistará la primavera y el verano 2026

Si hay una tendencia que está dominando el mundo beauty este 2026, es la de las uñas pétalo de rosa. Delicadas, románticas, este estilo se inspira en los tonos suaves del rosa y en acabados translúcidos que dejan ver la uña natural.

¿Qué son las uñas pétalo de rosa y por qué están en tendencia?

Las uñas pétalo de rosa (también conocidas como petal nails) se caracterizan por tonos rosados suaves, efecto lechoso o glossy y un acabado que imita la textura de un pétalo. Son versátiles, favorecen todos los tonos de piel y encajan perfecto con la estética “clean girl”.

Además, forman parte del boom de manicuras naturales que dominan la primavera 2026, donde los colores suaves y los detalles sutiles son protagonistas.

10 maneras de llevar las uñas pétalo de rosa

Aquí viene lo mejor: este estilo no es uno solo, sino mil formas de adaptarlo a tu personalidad.

1. Clásicas y translúcidas

El look más puro: rosa lechoso con brillo natural. Elegante y atemporal.

2. Con efecto glossy

Un acabado tipo “vidrio” que refleja la luz y hace que tus manos se vean más cuidadas.

3. Ombré pétalo

Difuminado suave del rosa al nude. Sutil, romántico y perfecto para cualquier ocasión.

4. Con micro french

Punta ultra fina en blanco o rosa más intenso. Minimalista pero con detalle.

5. Pétalo con flores delicadas

Pequeños diseños florales casi imperceptibles que elevan el look sin recargarlo.

6. Uñas cortas y naturales

Ideal para el día a día. Cómodas, prácticas y muy en tendencia.

7. Con efecto aura

Un halo difuminado en el centro de la uña que da profundidad y un toque moderno.

8. Rosa frío tipo peonía

Un tono más sofisticado que se ve increíble en pieles claras y medias.

9. Con acabado perlado

Un brillo sutil que da ese efecto “lujo silencioso” que está en todas partes.

10. Almendradas y elegantes

La forma almendrada estiliza los dedos y potencia el efecto delicado del diseño.

Si algo define al nail art de 2026 es que menos es más y las uñas pétalo de rosa son la prueba perfecta de que no necesitas diseños exagerados para verte increíble. Este tipo de manicure conecta con una estética más natural, donde el brillo, los tonos suaves y la sencillez son los protagonistas.

