3 claves sexys de maquillaje utilizadas por Amber Heard

La exitosa actriz hollywoodense Amber Heard ha demostrado ser especialista en diferentes estilos de make up, los cuales van desde estéticas naturales, basadas en la aplicación de tonos nude, hasta sofisticados maquillajes para resaltar su lado más sexy.

Amber siempre suele mostrar su estilo más sensual en situaciones que realmente ameritan, con tal de resaltar entre la multitud y hacerse ver como una mujer atrevida y segura de sí misma.

Y, para nunca fallar en su objetivo de lucir resplandeciente, la actriz ha optado por adoptar una técnica como base: un estilo de make up francés, el cual toma como punto de partida la aplicación de lipstick rojo escarlata y toma en cuenta 3 claves principales.

Equilibrio, la clave del french make up

Amber Heard sabe que el labial rojo para looks sensuales nunca falla Instagram @amberheard

Siempre es importante tomar en cuenta que portar en los labios un tono muy estridente requiere de que los otros elementos del maquillaje posean un carácter sutil, por lo que se recomienda prescindir de las sombras oscuras y mejor optar por tonos en una gama nude.

Cejas perfectas

Heard tienes las claves para lucir siempre muy al estilo “femme fatale” Instagram @amberheard

Para enmarcar el rostro es imprescindible que un look de maquillaje francés esté acompañado de unas cejas perfiladas a la perfección, de preferencia rellenadas en tonos marrones, para no crear una sobrecarga en el look.

Que no falte el blush y el iluminador

Los tonos de lipstick rojos han ayudado a Amber a resaltar sus rasgos faciales más favorables y su tono de piel Instagram @amberheard

A pesar de que el estilo de maquillaje sexy de Amber se basa en el minimalismo, es importante no descuidar detalles como el blush y el iluminador, los cuales deben aplicarse en pequeñas cantidades, de preferencia en tonos rosados, los cuales te ayudarán a lucir una apariencia más fresca.

Con esta serie de claves es casi imposible fallar al momento de decidir lucir un make up llamativo, con unos labios rojos como protagonistas.