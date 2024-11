3 cortes ‘bob’ de Natalie Portman que dan elegancia y rejuvenecen

Natalie Portman no solo es una talentosa actriz, sino también un ícono de estilo que sabe cómo reinventarse. Uno de sus secretos para mantenerse elegante y fresca a lo largo de los años son los cortes ‘bob’, un estilo que adopta con confianza y versatilidad. Aunque parece que no han cambiado mucho, cada una de sus versiones viene con sus propias características que no solo aportan elegancia, sino que también rejuvenecen, adaptándose a cualquier ocasión.

Fue a finales de octubre cuando la actriz y directora de cine de 43 años apareció en la 68 entrega de los premios Balón de Oro en París, Francia, luciendo un nuevo estilo del clásico “bob”, con sus rizos naturales.

¿Cómo es el corte “bob”?

El corte “bob” se caracteriza por tener un estilo de cabello corto o mediano que se adapta para casi todas las texturas y tipos de pelo, así como las formas del rostro. Según el portal “All Things Hair Us”, las variaciones dependerán del tipo de cara, aunque no cambian mucho de una a otra.

En ese sentido, Portman aprovechó esta pasarela para lucir un corte clásico con un partido a un lado, dejando el total protagonismo a sus rizos. Pero antes usaba otros estilos. Te los compartimos a continuación:

1. El corte “bob lob” de Natalie Portman

Antes de presumir sus rizos, Natalie prefería el cabello ondulado y retocado con babylights en la melena de frente superior e inferior trasera, generaban un aspecto elegante y rejuvenecedor.

2. El clásico “bob” con partido en medio

Natalie Portman elegía el clásico corte “bob” con melenas onduladas, pero con el partido en medio. Esto destacaba las facciones como sus cejas, ojos y labios. Uno de los momentos más memorables fue hace 4 años, durante los Premios Oscar 2020.

Natalie Portman durante la alfombra roja de los premios Oscar 2020. (Getty Images)

3. Cuando Natalie Portman lució el “micro bob”

El corte “micro bob” es uno de los más distintos de la categoría, pues se caracteriza por su corte a la altura del lóbulo de las orejas, y no por arriba de los hombros como los demás. Es muy común en mujeres en Francia, y aunque puede verse bien en casi todo tipo de rostros, es un tanto más aventurero.

Natelie Portman en el estreno de “Cold Mountain”, en Los Angeles. (Getty Images)

En ese sentido, Portman lo lució en 2003, muy corto y con un fleco en la frente, lo que le ofrece juventud e inocencia. ¿La recuerdas? Así fue como apareció en la premiere de la película “Cold Mountain” de aquel año.

¿Qué tipo de pelo le va bien el corte “bob”?

Si quieres experimentar con el corte “bob” al igual que Natalie y otras bellas actrices de Hollywood, lo primero que debes conocer es que este corte va espectacular principalmente en:

Va perfecto en cabellos lisos, ondulados y rizados.