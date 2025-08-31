Suscríbete
Belleza

5 colores de pelo castaño que quitan años y serán tendencia en otoño-invierno 2025

Estos colores de pelo son perfectos para un cambio de look impactante y favorecedor con el que recibirás el otoño con estilo.

August 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2

Tonos castaños para el otoño

Durante el verano, los tonos más buscados suelen ser los rubios y los beige, ya que aportan luminosidad y frescura ideales para los días soleados. Sin embargo, con la llegada del otoño la tendencia da un giro completo, los colores castaños y profundos comienzan a dominar la escena.

En esta temporada, los castaños en todas sus variantes, desde los más suaves y naturales hasta los intensos y sofisticados, se convierten en los tintes protagonistas.

Colores de pelo castaño con efecto antiedad que serán tendencia en otoño

Para esta temporada otoñal, donde los tintes castaños serán los favoritos, las tendencias vienen con propuestas únicas llenas de reflejos innovadores que generan un efecto antiedad, moderno y sofisticado.

Castaño cereza

Las morenas son las más beneficiadas con este tinte que se caracteriza por llevar una base castaña, pero con hermosos reflejos en tono cereza o burdeos, logrando un efecto cálido y vibrante.

Chocolate profundo

Este tono también es muy favorecedor para las pieles morenas, que les ayuda a dar un tono cálido a su melena, con un color de bajo mantenimiento.

Es especialista en colorimetría, Francisco Iglesias, explica por qué este tono es ideal para las mexicanas:

Para las mexicanas de estación invierno, el castaño profundo con matiz frío es un clásico que nunca falla. Este tono realza el contraste natural de la piel y los ojos, aportando elegancia y un brillo satinado que enmarca el rostro con sofisticación”.

Castaño con reflejos miel

Es el tono ideal para las mujeres de piel clara que buscan sanar el tono de su pelo después del verano, pero sin oscurecer por completo su melena, conservando ese tono cálido que les ayuda a realzar sus facciones con una suave luminosidad.

Castaño espresso

Se trata de un tinte que fusiona los marrones con sutiles notas negras, logrando un acabado oscuro y elegante que conserva la luminosidad natural del pelo y realza su aspecto saludable.

Otro beneficio de este color, es que resalta los ojos de color marrón dorado y aporta cálidez a cualquier tono de piel.

Castaño bronde

Es una hermosa mezcla entre el castaño y el rubio, una maravillosa opción para quienes buscan un tinte de bajo mantenimiento, con una apariencia natural y moderna, que tiene como propósito aportar luminosidad al pelo.

El efecto se puede realizar con tonos dorados o beige sobre una base castaña, para dar profundidad y brillo a la melena.

Aunque los tintes castaños serán los favoritos para el otoño, consulta con un especialista antes de cambiar de look, para que te recomiende las mejores opciones, de acuerdo a tono de piel.

Melisa Velázquez
