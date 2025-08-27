Los 5 flequillos que serán tendencia en otoño 2025 para un look moderno y juvenil

Los flequillos se posicionan como la opción ideal para reinventar tu look al comenzar la temporada otoñal, son favorecedores, versátiles y con un aire rejuvenecedor que le va bien a las mujeres de cualquier edad.

En otoño, los flequillos se impondrán sobre los cambios de look radicales, ya que ofrecen una transformación notoria sin necesidad de recurrir a un corte demasiado drástico.

Los flequillos que serán tendencia en otoño 2025

La versatilidad de los flequillos nos invita a experimentar con nuestro look, pues tendrás la oportunidad de elegir entre los flecos rectos muy al estilo parisino, o los flecos más ligeros o desfilados que aportan movimiento y naturalidad.

Flequillo wispy

Se trata de un flequillo ligero con mechones finos y textura delicada que enmarca el rostro para dar una apariencia juvenil.

La estilista, Sally Pérez Conde, asegura que este flequillo es muy favorecedor para los rostros redondos:

“Es más corto en el centro y se va alargando progresivamente hasta llegar a la altura de las mejillas. Favorece especialmente a los rostros redondos, ya que estiliza y aporta armonía, enmarcando la cara de forma natural”.

Flequillo mariposa

Este flequillo está inspirado en el corte de pelo que lleva el mismo nombre, se caracteriza por caer en finas capas que enmarcan el rostro y se integra de manera natural al resto del pelo, ideal para quienes buscan un look moderno con movimiento.

Flequillo shag rizado

Si tu cabello es rizado y piensas que no puedes llevar fleco, estás equivocada, este flequillo inspirado en el corte shag es perfecto para ti, pues al cortarse en capas irregulares y mechones ligeros puedes enmarcar tu rostro para un look más fresco y desenfadado.

Flequillo baby bang

Es uno de los flecos más audaces, pues se corta justo por encima de la ceja, en el centro va recto, mientras se va desfilando hacia los lados para favorecer a todos los tipos de rostro y crear un efecto rejuvenecedor.

“Es un estilo muy versátil que favorece a casi todos los tipos de cabello, salvo a los rizados, donde resulta más difícil de mantener y definir”, advierte el experto, Quique Sánchez.

Flequillo recto

Es un clásico que nunca pasa de moda, se caracteriza por caer en línea recta justo a la altura de la ceja, que ayuda a resaltar la mirada, y aunque es un look muy elegante, los profesionales aseguran que le va mejor a los rostros ovalados.

“Este flequillo clásico funciona especialmente bien en rostros alargados, ya que, de forma visual, acorta la frente y suaviza la verticalidad del rostro. Al cubrir parcialmente esta zona redondea las facciones y aporta un aspecto más equilibrado y dulce.

Es una opción perfecta para quienes buscan armonizar proporciones sin arriesgar demasiado, ya que se adapta fácilmente a distintos largos y texturas, manteniendo ese efecto pulido y favorecedor que nunca pasa de moda”, argumenta Pérez Conde.

Los flequillos son ideales para transformar tu look sin tener que recurrir a cortes de pelo drásticos, y que te ayudan a declarar tu estilo personal.

