5 cortes de pelo antiedad a los 50 que son perfectos para celebrar Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es el momento ideal para renovar tu imagen, un cambio de look es perfecto para asistir a todas las fiestas decembrinas, y darle la bienvenida a un año nuevo completamente renovado por dentro y por fuera.

Si tienes más de 50 años, el secreto para tu cambio de look está en elegir estilos que aporten movimiento, luminosidad y enmarquen el rostro con suavidad para resaltar tus hermosas facciones y quitarte unos cuantos años de encima.

Cortes de pelo antiedad que son perfectos para Navidad

Estos son algunos de los cortes que han sido tendencia durante todo el 2025, y que te darán una imagen completamente renovada esta temporada decembrina.

Bob francés

Uno de los cortes de pelo más elegantes y sofisticados, se caracteriza por ser pulido con las puntas ligeramente redondeadas hacia adentro para dar mayor estructura al rostro y resaltar los pómulos.

El resultado no solo es un look más elegante y refinado, también te ayuda a transmitir modernidad y juventud.

Long bob con capas ligeras

Es el corte ideal para quienes no quieren renunciar del todo al pelo largo o no les gusta llevar el pelo corto, sus capas sutiles se pueden adaptar a los diferentes tipos de rostro, además de aportar volumen y movimiento a la melena.

Su versatilidad permite peinarse de diferentes maneras, desde un liso pulido a ondas sofisticadas que den más textura.

Pixie

El corte pixie es sinónimo de confianza y estilo, sus mechones largos en la parte superior y textura desordenada, rejuvenece al instante y resalta las facciones. Además, es práctico y fácil de mantener, perfecto para disfrutar de las fiestas sin preocuparte por el peinado.

Shag con flequillo

Inspirado en los años setenta, el shag se ha reinventado para convertirse en uno de los cortes favoritos del 2025 por su efecto rejuvenecedor y su aire desenfadado.

El flequillo tipo cortina suaviza las líneas de expresión y equilibra los rasgos, mientras que las capas aportan volumen y dinamismo, especialmente en pelo fino.

Corte en capas largas con movimiento

Si prefieres conservar tu melena, las capas largas estratégicamente colocadas aportan ligereza y un efecto lifting natural. Añadir reflejos cálidos o un tono miel puede potenciar aún más la luminosidad del rostro, ideal para brillar bajo las luces navideñas.

Antes de dicdirte por un corte de pelo o cambio de color, es importante que acudas con tu estilista de confianza para elegir el corte o efecto que más te favorece paa brillar en todo momento y sentirte cómoda con tu cambio de look.

