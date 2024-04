5 peinados fáciles para cabello corto y mujeres con poco tiempo

Lucir sofisticada todos los días no es una tarea fácil, ya que la ajetreada rutina y la exigencia de la cotidianidad muchas veces no dejan tiempo para dedicarlo a nosotras mismas, por lo cual muchas veces es necesario recurrir a métodos rápidos de estilismo para lograr elevar cada uno de nuestros looks.

Además, de la planeación meticulosa de nuestros atuendos, también vale la pena tomar en cuenta, a la hora de pensar en nuestra imagen personal, una variable que siempre juega a favor de la proyección de cualquier mujer: su peinado, un elemento básico, pero potenciador de cualquier esencia elegante.

Así que, si tu formas parte de aquellas fashionistas que gustan de llevar cabello corto, pero también lucir producida y estilizada, sin invertir mucho tiempo en tu melena, toma en cuenta los siguientes 5 peinados fáciles que puedes llevar en tu día a día.

5 estilos diferentes de cabello corto que te harán brillar sin esfuerzo

Raya en medio con accesorios

Peinado asimétrico decorado con pasadores @lucyhale

Uno de los peinados favoritos de las afectas al corte de pelo “bob” es el partido asimétrico estilizado con diferentes tipos de adornos, ya sean pasadores o moños.

Con este sencillo aditamento podrás hacer de un estilo clásico todo un look innovador.

Efecto húmedo

Efecto “wet” es otra gran opción para estilizar tu cabello corto @anafdz1989

Otro estilo que deslumbra y da un toque diferente a imagen sobria es el estilo “wet”, el cual consiste en el fijado por medio de gel para que cada uno de tus mechados luzca fresco, como recién salido de la ducha.

Esta estética es compatible mayormente con ondas y chinos.

Media coleta

Las medias coletas con flequillo también son otra gran opción para lucir tu corte estilo “bob”

Muchas veces llevar una longitud corta de melena no te permite llevar la típica coleta de caballo que siempre saca de apuros para actividades dinámicas. Sin embargo siempre puedes recurrir a un medio recogido que te haga lucir producida, pero con un toque de soltura.

Este tipo de peinados puedes decorarlos con lazos o alguna liga llamativa.

Coleta mini

También las coletas cortas otorgan una apariencia elegante a quien las porta @hairbyadir

En caso de que el largo de tu cabello se acerque más a lo midi y te sea posible hacerte un recogido completo, puedes optar por una versión mini de coleta.

Este tipo de estilismo te hará lucir fresca, relajada e incluso elevará tu esencia dinámica por la practicidad que representa.

Prueba con el uso de Diademas

El uso de diadema siempre dará un toque más atrevido y producido a tu look de cabello corto @lucyboyton1

Por último, ten en cuenta que el uso de diademas como accesorio capilar siempre puede ayudarte a potenciar el estilo de tu atuendo, ya que este tipo de accesorios, ya sea por su color o su textura, siempre pueden resultar un complemento ideal a la pieza estrella de look, además de ayudarte a retener de manera sofisticada cada uno de tus mechones.