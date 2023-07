5 tips para mantener sano tu cabello este verano

Debido a factores climáticos, durante el verano, nuestro cabello es más susceptible a sufrir daños, por lo que es importante prestar más atención a su cuidado.

Variables como la mayor exposición a la luz solar y al agua de océanos y albercas, pueden ocasionar que la textura de tu cabellera cambie o pierda hidratación, ante lo cual te presentamos una serie de consejos imprescindibles para mejorar la apariencia de tu look esta temporada.

Mantén tu cabello hidratado

Devido a que con el calor, el agua presente en la composición de nuestro cabello se evapora, se pueden presentar problemas de sequedad, rotura o falta de elasticidad. Por ello, un tip a seguir para la nutrición del pelo en verano es el uso de mascarillas, que lo mantengan protejido de los rayos UV y otros agentes externos.

Mantener la cabeza cubierta

El uso de sombreros o pañuelos en la playa y piscina ayudan a proteger el cuero cabelludo de los rayos UVA/UVB, ya que el exceso de sol puede castigar a tu cabello.

Mantenerlo con peinados recogidos es un otro truco infalible para protegerlo para evitar su exposición y enredos.

Proteger del cloro de la piscina y la sal marina

El contacto del cabello con cloro también puede causar deshidratación e incluso hacer que el color del cabello teñido cambie, debido a la degradación de los pigmentos.

Igualmente, la sal marina sobre nuestro cuero cabelludo, lo secará y deshidratará, a consecuencia de que su pH es más alto que el pH del cabello.

Para la protección de estos dos factores externos, recomendamos, además de usar acondicionador, lavar siempre el cabello con agua dulce y champú después de nadar.

Lava el cabello con agua fría

El agua fría es todo un beneficio para el cabello y el cuero cabelludo, ya que mejora la circulación sanguínea, ayuda a eliminar los residuos del día, y aporta un extra de brillo.

Corta tus puntas

Una vez finalizada la temporada de verano, te sugerimos cortar las puntas de tu melena. Aproximadamente 5 centímetros te bastarán para sanear los extremos, fortalecer la fibra capilar y luchar contra la sequedad

Por último, toma en cuenta que en esta época del año no necesitamos secar el cabello de forma artificial, debido a que el clima hace que este no tarde demasiado en secarse al aire, por eso, y para no dañarlo más de lo necesario, es importante evitar el secador, planchas o tenacillas en la medida de lo posible.