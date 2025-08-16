7 formas de llevar las sheer nails para que tus manos se vean delicadas y elegantes a cualquier edad

Lo admitimos, estamos obsesionadas con los manicure minimalistas. Y no nos malinterpretes, amamos bastante los diseños de uñas coloridos, llamativos, ¡maximalistas!, pero definitivamente aquellos que apuestan por diseños más discretos siempre tendrán un lugar muy especial en nuestro corazón. Y es que, entre tanto color y propuestas, a veces necesitamos un respiro, es por eso que amamos las tendencias que apuestan por la delicadeza, es por ello que amamos las sheer nails.

Estas uñas transparentes apuestan por lucir un toque de color, logrando un acabado natural, sí, pero con un poco de pigmento. Si las buscan en el mundo creativo de Pinterest, estas uñas también se describen como jelly nails por su categoría de transparencia, aunque en el mundo del nail art son diseños diferentes entre sí, pero con una característica en común: el acabado translúcido.

Así que si tú como nosotras eres fanática de este estilo de uñas, no puedes perderte estas ideas de cómo llevar esta tendencia sobre tus manos, te aseguramos que se convertirán en tus favoritas.

Sheer natural nails

Cuando lo tuyo es apostar por diseños completamente discretos, sin ningún tipo de decoración, pero deseas que tus uñas se ven decoradas puedes recurrir a las uñas sheer. Su característico color rosado las convierten en el aliado perfecto para cualquier tipo de atuendo o situación, especialmente para entornos que requieren de cierta formalidad y donde te soliciten no llevar esmaltes llamativos en las uñas, las sheer nails en su formato natural pueden ser tu salvación.

Jelly nails con efecto aura

Otra de las tendencias favoritas del verano son las uñas aura, así que ni por un segundo dudes en apostar por mezclar ambos estilos. El resultado de la unión de ambas técnicas de coloración de las uñas creará sobre tus manos una apariencia muy elegante y refinada, gracias al sutil toque de color que se aprecia sobre ellas.

Sheer nails con blueberry nails

Una tendencia que surgió con fuerza en el verano fueron las uñas frutales, las cuales consisten en dibujar formas frutales sobre las uñas. Dentro de esta tendencia se desprendió otra, las blueberry nails, que apuestan por lucir un manicure lleno de arándanos. Una técnica muy favorecedora para acompañar esta tendencia sin duda alguna son las sheer nails, pues permitirán que el diseño de los berries se aprecie de forma sutil y elegante.

Sheer nails con cat eye

Otra alternativa para lucir un manicure con sheer nails es combinándolo con el efecto de la temporada: el cat eye. Al mezclar ambas técnicas lograrás unas manos luminosas, elegantes y altamente sofisticadas. Puedes apostar por ellas en uñas cortas, pero nuestro consejo siempre será aportar por uñas almendra.

Deep sheer/jelly nails

Esta idea apuesta por lucirlas también de forma natural, es decir, sin ningún tipo de decoración encima. La diferencia entre estas y la primera idea de esta lista radica en la profundidad del tono, es decir, estas tienen ser más oscuras pero igual de elegantes.

Sheer nails ombré reverso

El efecto ombré es uno de los más bellos dentro del mundo de las uñas, consiste en lucir un toque de color difuminado sobre ellas. Combinar tus sheer nails con esta forma de coloración, pero naciendo desde la cutícula, hará que tus uñas se vean naturales y muy sofisticadas.

Sheer nails con efecto perla

Este efecto cromado, pero con base transparente, será la compañía perfecta para lucir tus uñas sheer, pues además de darles un acabado reflectivo muy especial, ayudará a que tus manos se vean sumamente elegantes. Esta combinación también está diseñada para lucirse en cualquier tipo de atuendo y ocasión, así que no dudes por apostar por ellas en tu próxima reunión laboral.

Las sheer nails han llegado para convertirse en uno de los manicure más pedidos y el favorito de las chicas con gustos minimalistas. Ahora ya sabes qué tendencia de uñas elegir en tu próxima visita al salón cuando estés en el mood de elegant nails.