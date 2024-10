7 maquillajes de noche que puedes usar para las fiestas de Halloween

¿Buscas un look de maquillaje para Halloween que no sea un disfraz completo pero que capture el espíritu festivo? Aquí te compartimos siete maquillajes de noche con un toque sofisticado y oscuro para las fiestas de Halloween. Estos looks aprovechan sombras profundas, brillos metálicos, y delineados atrevidos, y funcionan perfectamente para la noche.

1. Ojos ahumados en negro mate

El clásico “smokey eye” es una apuesta segura para Halloween, especialmente en negro mate. Usa tonos negros y grises oscuros, enfocándote en una base bien difuminada y unas pestañas cargadas para un efecto dramático. Este maquillaje es ideal si quieres un look sencillo, pero con el toque gótico ideal para la ocasión.

2. Labios oscuros y mirada minimalista

Para quienes prefieren dar todo el protagonismo a los labios, elige tonos de labial en borgoña, morado profundo o incluso negro. Estos colores funcionan bien con ojos minimalistas, con un ligero delineado o solo máscara de pestañas. Este contraste resalta la elegancia y sofisticación, ideal para quienes buscan un estilo glam y atrevido.

Ojos ahumados en negro mate para un Halloween glam y misterioso. GETTY IMAGES

3. Brillos metálicos y sombras moradas

Un maquillaje de noche que impacta en Halloween es el look metálico en tonos morados o violetas. La combinación de estos tonos con un toque de brillo dorado o plateado en los párpados crea una apariencia misteriosa y encantadora. Agrega delineador negro y pestañas largas para potenciar la profundidad.

4. Delineado gráfico

Un delineado gráfico es perfecto si quieres un toque moderno. Puedes crear líneas dobles, triángulos o formas geométricas. Los delineados blancos o metálicos agregan un toque futurista, mientras que los negros te dan un look sofisticado y enigmático. Este estilo funciona mejor cuando mantienes el resto del maquillaje sencillo, permitiendo que el delineado sea el centro de atención.

5. Sombras rojizas y efecto sangre

Las sombras rojas o borgoña son perfectas para un look que juegue entre lo dramático y lo vampírico. Úsalas en los párpados y debajo de los ojos, creando un efecto que dé la sensación de un “vampire chic”. Puedes añadir un toque de sombra oscura en la línea de las pestañas inferiores para un look más profundo y teatral.

Mejillas con un rubor natural: la clave para un look fresco y juvenil. FREEPIK

6. Doble delineado con glitter

El glitter es un acierto para cualquier maquillaje de noche. Combina un delineado negro con otro de glitter dorado, plateado o en tonos verdes. Este doble delineado da un toque elegante y glamuroso, perfecto para quienes buscan algo más festivo y menos oscuro en Halloween.

7. Maquillaje gótico en tonos verdes

El verde oscuro combinado con negro es una opción diferente que remite al estilo gótico sin caer en los clásicos rojos o borgoñas. Elige una sombra en verde esmeralda, combínala con un delineado oscuro y labios en tonos nude para un efecto balanceado y sofisticado.