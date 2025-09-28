¡Adiós, canas! Estos son los 5 tintes de pelo que más favorecen a las mujeres de 50, según los estilistas

Con el paso de los años, el pelo va cambiando, no solo de textura, sino también de color. Muchas de nosotras comenzamos a presentar aparición de canas, y aunque ya es una moda lucirlas con orgullo, aún existen aquellas que prefieren cubrirlas con algún tinte o coloración. Afortunadamente, la industria capilar tiene para ofrecer infinidad de opciones que no solo ayudan a disimularlas, sino que también logran rejuvenecer e iluminar la piel para darle al rostro más vida.

Los estilistas coinciden en que, después de los 50, lo ideal es elegir tonos cálidos, naturales y con reflejos que aporten movimiento a la melena, y estos son los cinco tintes de pelo ideales para ello.

Rubio miel

El rubio miel es uno de los favoritos porque ilumina el rostro y suaviza las facciones. Al ser un tono cálido, resta dureza y aporta un efecto de frescura que rejuvenece de inmediato. Además, es un color con gran versatilidad que permite llevarlo tanto en melenas cortas como largas.

Castaño avellana

Para quienes prefieren tonos más oscuros, el castaño avellana es una opción elegante y natural. Sus reflejos dorados ayudan a dar movimiento al pelo y disimular las canas de forma sutil. Este color se adapta muy bien sobre pieles claras y medias, aportando sobre ellas brillo y luminosidad.

Balayage caramelo

Si bien este no es un tinte como tal, sino una técnica de coloración, es una de las opciones más favorecedoras para ayudar a cubrir las canas. Gracias a su mezcla de matices rubios, predominantemente caramelo. Estas mechas lucen muy bien sobre bases oscuras, así que si tu pelo aún no es blanco por completo, es la opción ideal para lograr un efecto con dimensión que no solo rejuvenezca, sino que también aporte volumen.

Rubio arena

Este tinte rubio se caracteriza por ser muy claro, tiene matices beige y dorados y eso es lo que lo ha convertido en el clásico que cubre las canas, que nunca falla; gracias a su subtono, las canas suelen difuminarse al integrarse a la perfección sobre este color.

Este es el tono perfecto si lo que estás buscando es un cambio elegante que no solo ilumine, sino que también rejuvenezca.

Castaño chocolate con reflejos

Un tono profundo y sofisticado, pero no endurece el rostro. El castaño chocolate con destellos cálidos es perfecto para quienes desean mantener una base oscura, pero con el toque de luz necesario para aportar luz al pelo, suavizar las facciones y rejuvenecer la expresión.

Decirle ‘adiós’ a las canas no significa renunciar a la naturalidad ni mucho menos al estilo. Siempre que hagamos la elección correcta de tintes de pelo, lograremos resaltar la vitalidad y frescura que nuestra belleza natural a los 50 años tiene.