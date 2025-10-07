Así se lleva el flequillo Birkin, el corte que resta años y conquista a las celebs este otoño

El otoño ha traído consigo una nueva obsesión capilar: el flequillo Birkin, ese corte de pelo con aire desenfadad que se inspira en el icónico look de Jane Birkin durante los años 70.

Su atractivo radica en su naturalidad, su caída ligera y su capacidad para suavizar las facciones y restar años al instante.

Celebridades como Kourtney Kardashian, Dakota Johnson y más recientemente, Nicole Kidman, lo han convertido en su nuevo sello de estilo, demostrando que este flequillo no pasará de moda y puede adaptarse a culturizar tipo de pelo.

¿Qué es el fleco Birkin y por qué favorece tanto?

El flequillo Birkin se caracteriza por ser ligero, abierto y ligeramente irregular, con mechones que rozan las pestañas y se funden con el resto del pelo. Su encanto está en que no busca la perfección: se lleva con un toque “messy”, como si acabara de peinarse con los dedos. A diferencia de los flequillos rectos o tupidos, este estilo aporta movimiento y frescura, además de enmarcar la mirada de manera natural. El resultado es un efecto rejuvenecedor, ideal para quienes buscan un cambio sin alterar demasiado la melena.

Las celebs que lo han puesto de moda

El flequillo Birkin ha regresado con fuerza gracias a varias estrellas que han sabido reinterpretarlo. Por supuesto, la pionera del estilo y a quien se le agradece la creación de este estilo es la legendaria Jane Birkin, sin embargo, figuras contemporáneas se han encargado de volverlo a traer a la conversación.

Dakota Johnson lo convirtió en su marca personal desde hace años, combinándolo con ondas suaves para un look bohemio y chic.

Kourtney Kardashian, en cambio, lo luce en una versión mini recta, perfecta para quienes buscan un aire más moderno y atrevido.

Nicole Kidman lo ha estrenado durante Paris Fashion Week, con un acabado pulido y elegante que demostró cómo el Birkin puede adaptarse a estilos más sofisticados sin perder su toque romántico.

Jennie de Blackpink, la cantante apareció en la Semana de la Moda de París con un flequillo estilo Birkin en su atuendo azul celeste.

Cada una de estas celebridades llevan el corte de flequillo a su manera y adaptado a su estilo propio, demostrando que este corte es tan versátil que es el mejor aliado de cualquier mujer y a cualquier edad (por supuesto, también en cualquier temporada). Este corte puede llevarse en pelo largo, melena media o midi y pelo corto favoreciendo también a cualquier tipo de rostro.

Cómo perdilo y mantenerlo

Si vas al salón de belleza, pide un flequillo degrafilado, abierto con mechones largos a los laterales, para que se integre de forma natural con el resto del pelo. Es importante que tu estilista deje un acabado liviano, sin exceso de volumen, para mantener ese aire “effortles”.

Mantenerlo en casa es sencillo, bastará con peinarlo con un cepillo redondo y secadora y posteriormente peinarlo o “abrirlo” con los dedos, puedes utilizar shampoos texturizantes para que logres el efecto de “recién levantada” que tan atractivo lo hace.

El flequillo Birkin vuelve a ser protagonista este otoño y lo hace con más fuerza que nunca. Natural, fácil de mantener y con un encanto retro que nunca pasa de moda.