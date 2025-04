¿Cabello maltratado? Los mejores cortes de pelo que lo transforman al instante

Si tu melena ha pasado por decoloraciones, planchas, tintes o simplemente sientes que ya no se ve saludable, tranquila: no necesitas esperar meses para notar una mejora. Un corte de cabello bien elegido puede transformar tu look y devolverle la vida a tu pelo al instante. Aquí te mostramos los estilos que se recomiendan para decirle adiós al cabello maltratado y hola a una melena sana, brillante y con movimiento.

¿Por qué el corte puede cambiarlo todo?

El cabello dañado suele presentar puntas abiertas, frizz, resequedad y falta de forma. Recortar las zonas más afectadas no solo mejora la apariencia general, también evita que el daño avance. Además, ciertos estilos favorecen la regeneración capilar al distribuir mejor el peso del cabello, lo que disminuye la caída y mejora la textura.

Los 5 cortes de pelo que ayudan a reparar el daño

1. Blunt bob: el favorito para cabello débil

Este corte recto, sin capas, es perfecto para sanear puntas dañadas y crear una apariencia de mayor densidad. Ideal para cabellos finos y sin forma, ya que aporta cuerpo y estructura.

Este bob es el corte perfecto si buscas algo moderno, elegante y de bajo mantenimiento. GETTY IMAGES

2. Long bob con capas suaves: equilibrio perfecto

Si no quieres sacrificar tanto largo, el long bob o lob es una gran opción. Agregar capas sutiles mejora el movimiento del cabello y disimula el daño sin dejarlo demasiado corto.

3. Corte en V: conserva el largo y elimina lo feo

Este corte mantiene la melena larga pero con forma triangular en la parte trasera. Permite cortar las secciones más dañadas de forma estratégica sin perder longitud general.

Quieres mantener el largo pero deshacerte de lo dañado? El corte en V es la forma más inteligente de lucir una melena sana, con movimiento y estilo. Getty Images

4. Pixie cut: renovación total

Cuando el daño es extremo, un pixie puede ser el mejor aliado. Este corte súper corto elimina lo maltratado de raíz y te da un look fresco, moderno y rejuvenecedor.

El corte pixie lo puedes peinar con flequillo @taylor_hill

5. Shaggy con capas desconectadas: volumen y estilo

Este estilo, con capas irregulares y aire desenfadado, es perfecto para quienes buscan volumen sin rigidez. Ayuda a disimular puntas quebradas mientras le da al cabello un efecto más lleno y saludable.

El corte shaggy es tu mejor aliado: capas desenfadadas, estilo moderno y una melena con vida Instagram @jennaortega

¿Cómo cuidar tu cabello después del corte?

Una vez que te hiciste el corte ideal, es clave mantener tu cabello saludable con algunos hábitos sencillos:



Usa mascarillas hidratantes una o dos veces por semana.

Evita el uso excesivo de calor (secadora, plancha).

Protege tu cabello del sol y la contaminación con productos con filtro UV.

Elige shampoos sin sulfatos ni parabenos.

Agrega a tu rutina sérums con aceites naturales como argán, coco o jojoba.

Cambiar de look no solo es una decisión estética, también es un acto de autocuidado. Elegir el corte adecuado puede ayudarte a recuperar la salud de tu cabello y sentirte más segura y renovada. ¡Anímate a darle a tu melena el respiro que necesita!