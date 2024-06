Si quieres una piel hidratada y luminosa, necesitas usar desde ya ceramidas y niacinamida

Si aún no sabes para qué sirven las ceramidas y la niacinamida, te estás perdiendo de dos ingredientes esenciales para lograr una piel sana y hermosa. Tal vez sus nombres no están tan presentes en tu rutina facial como el ácido hialurónico o la vitamina C, pero usarlos puede cambiar tu cabello y piel.

Así que, si sueñas con una piel radiante, hidratada, calmada y luminosa, te tenemos una buena noticia, la ciencia cosmética ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, ofreciéndonos una gran variedad de ingredientes activos con resultados comprobados. Estos son dos de los que deberías comenzar a usar:

Ceramidas: qué son y cuáles son sus beneficios

Las ceramidas son lípidos naturales que se encuentran en la capa superior de la piel, formando parte de la barrera cutánea. Esta barrera es la primera línea de defensa de nuestra piel contra los agresores externos, como la contaminación y los rayos UV. La función principal de las ceramidas es actuar como “cemento” entre las células de la piel, manteniendo unidas las estructuras y formando una barrera protectora. Cuando la barrera cutánea está dañada, la piel puede volverse seca, escamosa y propensa a la irritación.

La industria cosmética utiliza ceramidas de origen sintético debido a que las de origen natural son poco estables, según una publicación de Elsevier. ¿Y cuáles son sus beneficios para la piel? Las ceramidas ayudan a fortalecen la barrera cutánea, evitando la sequedad, la descamación y la irritación; gracias a esto, ayudan a retener la humedad en la piel, manteniendo la flexibilidad y elasticidad. Como beneficio adicional, calman y reducen la inflamación, siendo ideales para pieles sensibles o con tendencia acneica.

Además de la piel, este ingrediente tiene beneficios para el cabello, pues fortalecen el cabello y mejoran su brillo natural; hacen las fibras más resistentes a la rotura; ayudan a reparar el cabello dañado por el estrés o el uso excesivo de productos químicos.

Niacinamidas: qué son y cuáles son sus beneficios

Se trata de la forma activa de la vitamina B3. Como tiene tiene propiedades antioxidantes, te protege de los radicales libres, previniendo el envejecimiento prematuro. Al igual que las ceramidas, la niacinamida ayuda a reparar y fortalecer la barrera protectora de la piel, mejorando su función y reduciendo la pérdida de humedad.

No sólo tu cara se verá más luminosa e hidratada, también podrás reducir la sensibilidad, las rojeces y la irritación de la piel. Pero, además de servir a las de tez seca, también funciona en las de tendencia grasa, pues ayuda a regular la producción de sebo. Por si fuera poco, posee propiedades antibacterianas que pueden ser útiles en el tratamiento del acné.

Ahora que sabes para qué sirven, es momento de darle un boost a tu rutina de cuidados. Incluyendo ingredientes activos con la capacidad de crear un cambio en tu apariencia.