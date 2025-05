Cómo combinar maquillaje y uñas para distintos planes de fin de semana

El fin de semana es ese momento en el que por fin puedes salir del maquillaje neutro de oficina y jugar con colores, texturas y detalles que te hagan sentir tú misma. Pero ¿alguna vez has pensado en cómo coordinar tu maquillaje con tu manicura para lograr un look verdaderamente completo? No se trata de que coincidan exactamente, sino de que armonices tonos, acabados y estilos según tu plan.

Aquí te contamos cómo combinar maquillaje y uñas de forma estratégica (y muy chic) según el tipo de plan que tengas este fin de semana. Porque sí, el combo perfecto existe… y puede transformar por completo tu presencia.

Del brunch al cóctel, te decimos qué estilos van mejor juntos para lograr un look fabuloso

1. Para brunch con amigas: estilo fresco y romántico

Maquillaje: Opta por un look natural con base ligera, blush rosado y labios en tono durazno o bálsamo con color. Un toque de iluminador suave en los pómulos aporta luz sin exagerar.

Uñas: Elige un diseño minimalista en tonos pastel como rosa bebé, lila o nude lechoso. Las milky nails o las francesas con punta de color funcionan perfecto.

El combo: Dulce, relajado y súper femenino, ideal para luz de día y selfies al natural.

Para brunch o citas, opta por tonos suaves, armónicos y femeninos. Getty Images

2. Para una cita o cena elegante: sofisticación sutil

Maquillaje: Ojos suaves en tonos tierra o ciruela con delineado fino, base con acabado glowy y labios en nude satinado o rojo profundo si buscas algo más audaz.

Uñas: Uñas almendradas o cuadradas en tonos vino, beige elegante o nacarado. Si quieres algo más moderno, opta por un diseño marmoleado en tonos neutros.

El combo: Equilibrio entre lo sensual y lo sobrio. Perfecto para causar una buena impresión sin verte sobreproducida.

Las uñas nacaradas con labios rojos crean un contraste elegante e inolvidable.

GETTY IMAGES

3. Para concierto o plan nocturno casual: color y actitud

Maquillaje: Atrévete con delineados gráficos, sombras vibrantes o un smokey eye suave. Los labios pueden ir con gloss transparente o un tono ciruela intenso.

Uñas: Tonos neón, efectos jelly o diseños con glitter degradado. Puedes probar con uñas cortas y cuadradas para un look cómodo y atrevido.

El combo: Joven, vibrante y divertido. Ideal para bailar, cantar y destacar.

4. Para un día de campo o paseo al aire libre: natural y luminoso

Maquillaje: BB cream o skin tint, blush en crema y máscara de pestañas resistente al agua. Labios hidratados con un toque de color.

Uñas: Nude rosado, beige cálido o esmalte transparente con acabado glow. Agrega pequeños detalles florales si quieres algo más creativo.

El combo: Ligero y práctico, pero con ese toque glow que no pasa desapercibido.

El nude cálido en labios y uñas transmite frescura y naturalidad en paseos al aire libre. Getty Images

5. Para evento formal o fiesta de noche: elegancia impactante

Maquillaje: Piel trabajada con contorno suave, ojos definidos (puedes añadir pestañas postizas) y labios rojos o vino. Acabado glow controlado.

Uñas: Francesa invertida con brillo, tonos oscuros (como azul noche o negro perlado) o uñas nacaradas con detalles metálicos.

El combo: Glamour total con equilibrio. Coordinación perfecta para verte sofisticada de pies a cabeza.

Labios ciruela + uñas almendradas en tono vino: sofisticación que nunca falla. Getty Images

Combinar tu maquillaje con tus uñas no significa usar el mismo color, sino crear armonía visual entre lo que llevas en el rostro y en tus manos. Adaptar tu look según tus planes de fin de semana te permite expresarte con estilo y coherencia, proyectando una imagen cuidada, actual y completamente tú.