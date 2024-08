Cómo es la técnica de maquillaje ‘pinky cheeks’ que puso de moda ‘Emily in Paris’ en esta temporada 2024

‘Emily in Paris’ y su cuarta temporada no solo trajo de vuelta nuevos looks e historias que nos mantienen pegadas a la pantalla, también puso en el ojo de las beauty lovers el tipo de maquillaje ‘pinky cheeks’, el cual tiene todo el toque francés especialista en resaltar la belleza de la mujer.

La técnica de maquillaje ‘pinky cheeks’, que se popularizó en gran parte gracias a la serie ‘Emily in Paris’, se caracteriza por unas mejillas sonrosadas y frescas que le dan al rostro un aspecto juvenil y saludable. Este look se ha convertido en una tendencia clave por su simplicidad y su c apacidad para iluminar el rostro de manera natural.

Cómo lograr el look ‘pinky cheeks’ como el de Emily in Paris

Usa una crema hidratante ligera que deje la piel suave y preparada. Aplica una base ligera o una BB cream para unificar el tono de la piel, dejando que la textura natural de la piel se vea. La idea es un acabado luminoso y no pesado.

Usa un rubor en tonos rosados, con acabado satinado o cremoso para lograr ese efecto ‘rosy glow’. Puedes elegir un rubor en crema o en polvo según tu tipo de piel.

Maquillaje ‘pinky cheeks’ que puso de moda ‘Emily in Paris’ Netflix

Aplica el blush en la parte más alta de las mejillas, justo donde se forma el volumen cuando sonríes. Después, difumina hacia las sienes para un efecto más natural.

La clave del ‘pinky cheeks’ es que el rubor sea visible y marcado, pero sin llegar a ser excesivo. La intensidad del color debe reflejar un rubor natural y saludable.

Para un toque extra de luminosidad, puedes aplicar un iluminador suave en el punto alto de las mejillas, justo encima del rubor, y un poco en el puente de la nariz. Esto le dará al rostro un brillo adicional que complementa el rubor rosado.

Completa el look con un labial en tonos naturales o rosados que complementen el tono de las mejillas. Un bálsamo con color o un labial mate suave funciona bien, así como un poco de máscara de pestañas.