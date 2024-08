Cómo lograr un makeup no makeup ideal para la playa (¡en solo 5 pasos!)

Cuando se trata de un día de playa, menos es más. El look “makeup no makeup” se ha convertido en la elección preferida para quienes desean resaltar su belleza natural sin lucir demasiado producidas. Este estilo es perfecto para la playa, donde el calor, la arena y el agua pueden jugar en contra de un maquillaje más elaborado. Aquí te presentamos una guía de cinco pasos para conseguir un look fresco y natural que resista las condiciones del verano.

Cómo realizar un makeup no makeup para la playa

1. Prepara tu piel con protección solar: el primer y más importante paso para un “makeup no makeup” es la preparación de la piel. Aplica un protector solar con un factor alto (al menos SPF 30) para proteger tu rostro de los dañinos rayos UV. Opta por uno con un toque de color que unifique el tono de la piel sin sobrecargarla. Esto te dará una base natural y uniforme sin la necesidad de usar base de maquillaje.

2. Un toque de corrector: aplica solo en las zonas necesarias, como ojeras o rojeces. Difumina con los dedos o con una esponjita para que se mezcle bien con la piel. La idea es mantener el acabado lo más natural posible, sin dejar la piel cargada de producto.

3. Realza tus cejas: las cejas bien definidas son clave en el “makeup no makeup”. Utiliza un gel fijador con color indeleble a prueba para rellenar las áreas despobladas. Peina tus cejas hacia arriba para darles una apariencia más levantada y fresca. Este paso ayudará a enmarcar tu rostro sin parecer que llevas mucho maquillaje.

Así puedes lograr un maquillaje muy natural Getty Images

4. Mejillas sonrojadas y labios hidratados: opta por una tinta que puedas usar en ambas zonas. Aplícala en las manzanas de las mejillas y difumina hacia las sienes para un efecto de rubor natural. Luego, usa un poco en los labios para un toque de color natural y fresco.

5. Pestañas naturales: para finalizar, dale un ligero toque a tus pestañas, eso sí, prefiere un producto waterproof para evitar que se corra cuando te metas al agua o por el calor. Si prefieres evitar la máscara de pestañas en la playa, puedes optar por rizarlas para abrir la mirada.