Cómo recrear el peinado rejuvenecedor de Carolina de Mónaco que es ideal para mujeres de 50 o más

Si hay algo que no deja de impresionarnos de Carolina de Mónaco son sus maravillosos looks, pues no cabe duda que se ha convertido en un gran referente de moda dentro y fuera de la realeza europea gracias a su buen gusto y estilo.

Pero más allá de esos glamourosos atuendos, también debemos resaltar que no solo sus prendas nos fascinan a todos, sino también sus sofisticados y elegantes peinados, y con los cuales tampoco le tiene miedo a mostrar el paso de la edad.

Es por eso que hoy analizaremos un peinado en particular que le hemos visto en los últimos años ya que resulta ideal para aquellas mujeres que buscan un hair style que no sea tan laborioso y que, al mismo tiempo, ayuda a rejuvenecer el estilo después de los 50 años o más.

Messy hair, el peinado rejuvenecedor de Carolina de Mónaco

El Messy hair es uno de los peinados ideales para rejuvenecer el rostro GETTY IMAGES

Como ya adelantábamos, la también princesa de Hannover se ha decantado últimamente, sobre todo en eventos y galas, por un estilo particular de peinado que la ayuda a suavizar las facciones de su rostro y además le aporta un estilo elegante en todo momento.

Se trata del Messy hair y de acuerdo con lo que dicen los expertos, es un peinado que tiene una apariencia despeinada y relajada y que consiste en dejar unos mechones sueltos en la parte de adelante del cabello y ondularlos ligeramente. Mientras que para rematarlo, y sí es que no eres la gran experta, puedes hacerte un moño suelto, o hasta un chongo semirecogido, a media altura.

Aunque sabemos que durante el 2023 la tendencia eran los peinados completamente recogidos y relamidos, ahora en este nuevo año será completamente diferente y volverán aquellas melenas que parecen un poco despeinadas, sobre todo para los meses de primavera y verano.

Este tipo de peinados ayudan a suavizar las facciones de la cara GETTY IMAGES

Por otro lado, déjanos contarte que si no eres de las que les convence este tipo de looks, tiene muchas ventajas, sobre todo para las mujeres maduras que quieren quitarse unos años menos del rostro sin tener que recurrir a cambios drásticos, como cortar por completo el cabello.

Uno de ellos es que los mechones sueltos y ondulados que dejas en el frente de tu pelo ayudan a darte ese aire juvenil que buscas pues, como ya dijimos antes, ayudan a suavizar las facciones de tu cara, y eso incluye también las líneas de expresión o arrugas que pudieras tener. Por ello es que la hija de Grace Kelly ha optado por este peinado, pues además la hace lucir sus canas de manera glamurosa.