Conoce el maquillaje ‘douyin’, la tendencia coreana que dominará en 2025

El maquillaje ‘douyin’, también conocido como “maquillaje de TikTok” en honor a la versión de la plataforma, es la nueva obsesión que marcará tendencia en 2025. Originado en Corea del Sur, este estilo está diseñado para resaltar una belleza natural con un toque etéreo y juvenil. Ideal para quienes buscan una apariencia fresca y luminosa, este maquillaje ha conquistado tanto a influencers como a celebridades. Si estás lista para un cambio que eleve tu rutina de belleza, te contamos en qué consiste la maquillaje douyin y cómo puedes adaptarlo a tu día a día.

El maquillaje ‘douyin’ tiene como objetivo principal lograr una piel impecable, casi de porcelana, que emane luz desde dentro. La base es uno de los elementos clave en este look: se utiliza una fórmula ligera y luminosa que brinde un acabado jugoso pero no graso. Para lograrlo, la clave es preparar la piel con una rutina adecuada de hidratación y un primer iluminador. A diferencia de otros estilos de maquillaje, aquí no se busca la cobertura total, sino un efecto transparente que permita ver la textura natural de la piel.

Los ojos son otro de los protagonistas en el maquillaje ‘douyin’. Este look prioriza una apariencia dulce y tierna, lograda con sombras en tonos pastel, como rosa, lila o durazno, acompañadas de un toque sutil de brillo. El delineado es delicado, casi imperceptible, y se realiza en tonos marrones o grisáceos para evitar que luzca demasiado dramático. Además, las pestañas deben lucir definidas pero naturales, utilizando máscaras ligeras que las separen y les den volumen sin grumos.

En cuanto a las mejillas, el rubor juega un papel fundamental. Este se aplica de manera estratégica en las manzanas del rostro y el puente de la nariz, creando un efecto “sonrojado” que aporta un aire juvenil. Los tonos más utilizados son los rosados suaves y melocotón, que complementan perfectamente el resto del maquillaje.

Para los labios, la técnica ‘gradient lips’ o “labios degradados” es esencial en el maquillaje ‘douyin’. Este efecto se logra aplicando un color más intenso en el centro de los labios y difuminándolo hacia los bordes, dando una apariencia natural y fresca. Los tonos preferidos incluyen rosas, rojos suaves y corales, siempre con un acabado semi-brillante o hidratado.

El maquillaje ‘douyin’ no solo es ideal para eventos especiales, sino que también puede adaptarse a un look diario gracias a su enfoque minimalista y versátil. En un mundo donde la naturalidad está en tendencia, esta técnica se posiciona como la opción perfecta para resaltar lo mejor de cada rostro sin perder ese toque chic y sofisticado.